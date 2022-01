annonse

annonse

Norge har fått en regjering som så langt har gått på så mange smeller at det å kunne kreve nyvalg burde ha vært en sikkerhetsventil i lovverket vårt.

Strømprisene er simpelthen på et uakseptabelt og uansvarlig nivå, noe som skyldes en struktur bygget opp gjennom 30 år av et samlet politisk miljø. Globalismen fant sitt nyttige redskap i klimafanatismen og det «grønne skiftet» er for Norge en katastrofe, både for husholdningene og industrien. Støres svar er å gjøre nordmenn mer avhengig av staten. Nå skal prisen på drivstoff, skatter og avgifter øke, og det varsles ønsker om høyere bompenger. Hvor går smertegrensen for det norske folk?

Nå skal ikke denne kommentaren handle om generell norsk politikk, men om en regjering som verken evner eller vil snu når de ser de katastrofale konsekvensene av sin egen politikk.

annonse

Er det noe som er tindrende klart, er det at Oslo-avtalen er stein død. Den døde faktisk i dagene etter at den var inngått, da Yassir Arafat reiste rett til Johannesburg og lovet fortsatt jihad mot Israel. For å sitere Terje Rød Larsen: «Arafat løy alltid, også når han visste at jeg visste at han løy, løy han».

Les også: FpU-ere med Israel-flagg kjeppjaget fra Hamar sentrum – lokalavisen «unnskylder» angriperne (+)

Vi husker alle de tre nei i Den Arabiske Ligaens Khartoum-resolusjon fra 1.september 1967: Nei til fred med Israel, nei til forhandlinger med Israel, nei til anerkjennelse av Israel. Nå har arabiske land forlatt denne håpløse og krigerske retorikk og substans. Abraham-avtalen er Khartoums anti-tese. Arabiske land har inngått avtale om fred og samarbeid med Israel, og Forente Arabiske Emirater gjør store investeringer der. Ikke bare det, men de arabiske land er langt mer bekymret for Irans ekspansjonisme i regionen, og ser på Israel som en sterk og nødvendig stat med militære og økonomiske muskler til å hamle opp med Iran. NATO-landet Tyrkias invasjon av deler av Syria og Irak er også elementer som trekker araberne til samarbeid med Israel. Historien har lagt Oslo-avtalen på skraphaugen. Det er bare arkitektene bak avtalen som fortvilet prøver å holde liv i en plan som ikke gav fred, men mer terror, lidelse og død for både jøder, kristne, arabere og alle andre som bor i området.

annonse

Suverenitetsplanen støttet av USA – viser at det finnes alternative gode løsninger for folk flest uten at det etableres en terrorstat som vil true Israel og være en de facto tredje stat i Palestina. I dag finnes det en arabisk og en jødisk stat i Palestina. Det er rammen for løsningen som kan gi fred og fremtid for alle folk.

Les også: Journalistisk slurv – eller bevisst ordvalg? NRK vil ikke fortelle hvem som skjøt israelere (+)

Nå har vår nye utenriksminister Anniken Huitfeldt igjen vist Arbeiderpartiets evne til ikke å skjønne når man bør endre kurs. Israel har erklært seks frivillige organisasjoner som tilknyttet terror. Norge finansierer tre av dem. Hun uttrykker en moralsk indignasjon og truer med konsekvenser om ikke Israel gjør som hun sier. Det er ganske skammelig å være norsk iblant. Kort oppsummert har organisasjonene ledere og sentrale medarbeidere som er medlemmer av PFLP, og som har dommer og fengselsstraffer knyttet til terrorvirksomhet. PFLP springer ut fra samme rot som DFLP hvor Lars Gule var involvert og fikk seks måneders fengsel i Libanon. DFLP har massakren i Maálot i 1974 på samvittigheten, da ble 25 skolebarn og lærere drept. PFLP likte å kapre sivile fly, og er definert som terrororganisasjon av USA; Japan, Canada, Australia og EU. Hvordan ville utenriksminister Huitfeldt reagert hvis vi hadde en frivillig organisasjon i Norge ledet av Anders Behring Breivik med dømte høyreekstremister som medarbeidere? Hvor mye «bevis» ut over det ville hun trengt før hun, høylytt og med rette, krevde den forbudt?

Selv om mange ikke likte President Trump satt han Midtøsten på en ny kurs, og brakte nytt håp og optimisme for regionen. Med sin ideologiske allierte i det Hvite Hus, President Biden, søker Regjeringen Støre å blåse liv i Oslo-avtalen og holde liv i terroren. Og jeg skal ikke engang gå inn på det famøse: Jeg har ikke snakket om Hamasintervjuet – hvor Støre visstnok hadde snakket med Hamas likevel.

Abraham-avtalen og suverenitetsavtalen viser ny vei. Fred er mulig uten å bygge på terroristenes premisser. Selv flere og flere palestina-arabiske røster sier det samme. BDS-bevegelsen er et moralsk og ideologisk konkursbo. Araberne ønsker – som de fleste av oss andre – arbeid, utvikling, skolegang og en fredelig fremtid. Det er å håpe at stahet og stolthet ikke hindrer Støre og Huitfeldt å se på sin politikk med nye øyne uten fordommer, og viser evne til å endre kurs når kursen gir katastrofale resultater. Vi som vokste opp med fjellvettreglene vet at det er ingen skam å snu.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474