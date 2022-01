Å fortsette med de strenge koronatiltakene vil bare bidra til å forlenge epidemien, ifølge FHI, som mener at tiltakene kan trappes ned gradvis.

– Vi anslår basert på scenarier fra modellering, at vinterbølgen vil kunne smitte tre-fire millioner mennesker, hvorav tolv-tretten tusen må på sykehus. Jo lenger tiltak beholdes, jo lenger varer epidemien, sier Camilla Stoltenberg ifølge dagens rapport fra Folkehelseinstituttet.

Rapporten inneholder Folkehelseinstituttets vurdering av status for covid-19-epidemien i Norge, prognose for utviklingen, vurdering av utfordringer i håndteringen av epidemien, vurdering av risiko og anbefalinger om smittevernstrategi.

Viktigst å redusere bølgetoppen

Ifølge rapporten ligger nytten av koronatiltakene først og fremst i det å redusere bølgetoppen, men de er bare i liten grad viktige for å redusere antall smittede til sammen.

På toppen av bølgen i siste halvdel av februar eller første halvdel av mars kan det ifølge FHI, avhengig av tiltaksnivå, bli 25 til 300 nye innleggelser og mellom 40 000 og 125 000 nye smittede per dag. Det kan bli 300 til 1000 samtidig inneliggende og under 175 samtidige pasienter på respirator.

Ifølge FHI er spredningsevnen til omikronvarianten nå så stor at en betydelig bremsing av epidemien vil kreve svært sterke tiltak over tid. I rapporten pekes det videre på at den internasjonale situasjonen er ustabil, og at pandemien er i ulike faser i ulike deler av verden.

Vaksinasjonsdekningen er fremdeles lav i mange land, noe som gjør fremvekst av nye varianter sannsynlig.

I rapporten pekes det på at blant annet disse forholdene gir grunnlag for å endre korona-håndteringen:

