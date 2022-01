annonse

Russland gjennomgår en omfattende militær modernisering på tvers av grenene i de væpnede styrkene.

Russlands marine mottok nylig tre høyteknologiske nye ubåter, ifølge en høytstående forsvarstjenestemann i Kreml, sitert av The National Interest.

– To nye atomdrevne ubåter og en stor dieselelektrisk ubåt ble levert til marinen, sa den russiske viseforsvarsministeren Alexey Krivoruchko til forsvarsminister Sergei Shoigu torsdag.

Krivoruchko refererer til Knyaz Oleg i Borei-klassen av atomdrevne ballistiske missilubåter (SSBN), Novosibirsk i Yasen-klassen av atomdrevne kryssermissilubåter, og Magadan – en forbedret utgave av dieselelektriske angrepsubåter i kiloklassen (Project 636.3). Novosibirsk og Knyaz Oleg ble levert til den russiske marinens stillehavsflåte i slutten av desember 2021, mens Magadan gikk inn i tjeneste i oktober 2021 og er angivelig utplassert i den baltiske regionen.

– Den fjerde generasjons atomdrevne strategiske undervannskrysseren Knyaz Oleg som har sluttet seg til de sjøbårne atomavskrekkingsstyrkene, er utstyrt med avanserte missilvåpen som er i stand til å utføre missilangrep mot fiendtlige strategisk vitale militære og industrielle anlegg, sa Krivoruchko, ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS.

Borei-ubåtene er utstyrt med Russlands siste RSM-56 Bulava ubåt-avfyrte ballistiske missil (SLBM).

– Som hovedfordeler er Bulava enkel å vedlikeholde og kan manøvrere på boost-stadiet, noe som gjør missilet usårbart for ethvert anti-ballistisk missil-(ABM)-system, sa stabssjef for stillehavsflåtens ubåtstyrkekommando, admiral Arkady Navarsky, til journalister i oktober.

Annet utstyr

Krivoruchko la til at den russiske marinen har mottatt flere nye kampskip, fire reparerte marinefly og et Monolit-B kystforsvarssystem. Krivoruchko sa også at Russlands militære vil nå en moderniseringsrate på militært utstyr på litt over 72 prosent innen utgangen av 2022.

– Forsvarsbedrifter er pålagt å pålitelig oppfylle sine forpliktelser og sikre jevn levering av militært utstyr og våpen gjennom hele året for å nå nivået for moderne våpen på ikke mindre enn 72,7 prosent, sa han.

Krivoruchkos uttalelse følger tidligere optimistiske spådommer fra Shoigu om at Russlands nivå av kjernefysisk modernisering har nådd et rekordhøyt nivå på 89,1 prosent. Forsvarsdepartementet har ikke offentlig delt sine standarder for hva som kvalifiserer som «moderne» militært utstyr, en kategori som kan innebære en spesifikk frist for anskaffelser eller visse ytelseskrav.

En betydelig del av russisk forsvarsutstyr – inkludert noen av landets mest utbredte hovedstridsvogner (MBT) og militærfly – er fortsatt basert på oppgraderte varianter av design fra sovjettiden.

Krivoruchko uttalte under den samme begivenheten at de russiske romfartsstyrkene tok besittelse av to regimentsett med S-400 og S-350 overflate-til-luft missilsystemer på slutten av 2021, samt «tre bataljonsett» av Pantsir-S luftvernsystemer. Det russiske militæret mottok også to Su-57 femte generasjons jagerfly og 93 uspesifiserte nye droner.

