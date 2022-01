annonse

annonse

Er noen i ferd med på ta grep?

Resett følger utlendingsfeltet tett, trolig tettere enn noen annen redaksjon i Noprge. «Politiveteran» skrev for ikke lenge siden på Resett en bitende kronikk som uttrykte og nærmest avslørte galskapen vedrørende norsk politi og dets tidligere manglende kompetanse og tafatthet på utlendings- og asylfeltet.

Men det kan faltisk virke som om Politiets utlendingsenhet (PU) den siste tiden har blitt mer aktive, handlingskraftige og besluttsomme relatert til de grove overtredelsene av utlendingsloven. Har fokuset på dem hjulpet?

annonse

Den siste tiden har PU pågrepet og internert flere personer som i mange år har oppholdt seg ulovlig i Norge.

Et nytt eksempel til ettertanke

18. januar 2022 ble en pakistansk statsborger pågrepet av PU, og innsatt på Politiets utlendingsenhet. Da hadde utlendingen allerede vært nesten 12 år ulovlig i Norge. Han ble også i den anledning forhåndsvarslet om utvisning.



I mai 2010 fikk utlendingen endelig avslag på sin asylsøknad fra Utlendingsnemnda (UNE), og utreisefristen ble satt til 1. juli 2010. Utlendingen unnlot bevisst i ettertid å etterkomme utreisefristen. Isteden, levde han ulovlig på flere forskjellige ukjente adresser. I tillegg, da utlendingen nærmest ved en tilfeldighet ble pågrepet, nektet han å fortelle politiet hvor han bodde.

Kjennelse

Oslo tingrett, ved tingrettsdommer Kim Heger, besluttet at utlendingen kan holdes internert inntil fire uker.

annonse

Dommeren presiserte at politiet har igangsatt en returprosess til Pakistan. På bakgrunn av utlendingens asylhistorikk, er det konkrete holdepunkter for at han vil prøve å unndra seg en tvangsretur til Pakistan.

I forbindelse med rettsmøte i Oslo tinghus 19. januar 2022, uttalte utlendingen at han ikke frivillig ville reise tilbake til Pakistan.

Les også: Nok et meningsløst, og for allmenheten uforståelig misbruk av asylinstituttet (+)

Asylinstituttet

Resett har via mange artikler over flere år formidlet et grenseløst ufattelig misbruk og utnyttelsen av asylinstituttet. Dette misbruket har norske myndigheter stilltiende i flere tiår bevisst unnlatt å formidle sannheten til det norske folk.

Grunnet naivitet, snillisme, politisk korrekthet og ikke minst en handlingsvegring av frykt for uberettiget kritikk fra venstresiden i norsk politikk, har både politiet og våre utlendingsmyndigheter bevisst og/eller ubevisst unnlatt å gjøre jobben de var og/eller satt til.

Når både politiet og utlendingsmyndighetene ikke har benyttet seg av alle de strenge innvandringsregulerende tiltakene norsk utlendingslov egentlig er ment for, har dette resultert i at vi i dag ikke vet hvor mange ulovlige utlendinger som til enhver tid befinner seg i Kongeriket Norge.

Resett har snakket med mange politifolk og tjenestepersoner som jobber i Utlendingsdirektoratet (UDI). Samtlige er overbevist om at myndighetene i Norge har gitt opphold og statsborgerskap til flere titalls tusen personer vi per i dag ikke vet hvem er, ei heller deres opprinnelige statsborgerskap.

Daglig reiser tusenvis personer med norske pass inn og ut av Norge, samt rundt omkring i hele verden.

annonse

Dette fordi våre utlendingsmyndigheter har beskikket dem reisedokumenter, uten å ha kartlagt og avdekket de det her gjelders riktige identitet og statsborgerskap.

Setter du pris på denne artikkelen og slike perspektiver? Resett trenger din støtte.

Vi har Vipps nr 124526, bank 1503.94.12826 eller dere kan sende SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474