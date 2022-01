annonse

annonse

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) sier Norge har stilt tydelige krav til Taliban.

Huitfeldt regner imidlertid ikke med noen løsning for Afghanistan med det første, skriver NTB.

Hun sier dialogen har vært direkte i tonen.

annonse

– Vi kom med tydelige krav om utdanning til jenter, at skolene må åpne for jentene over 12 år, om humanitær tilgang og at folk i hele landet må få tilgang til mat, medisiner og menneskerettigheter, og et mer inkluderende styresett, sier Huitfeldt tirsdag kveld.

Utenriksministeren understreker at det er bedre med dialog enn å sitte i Vesten og håpe det blir bedre av seg selv.

– De sier de skal åpne skoler for jenter over tolv år, så gjenstår det å se om de leverer på det, sier hun.

annonse

Det ble også stilt krav til løslatelse av to kvinneaktivister.

– Vi har stilt veldig sterke krav når det gjelder de to fengslede kvinneaktivistene. Så får vi se om de følger opp det når de kommer tilbake til Afghanistan, sier Huitfeldt.

– Hva er kravene dere har stilt når det gjelder de to?, spør NTB.

– Vi ønsker at de blir løslatt. Vi har sagt at vi ønsker at de blir løslatt, svarer Huitfeldt.

Hun er imidlertid usikker på hvorvidt Taliban vil følge opp.

– Det er starten på en politisk prosess, og vi vet jo ikke om den fortsetter, legger hun til.

Hun har imidlertid forstått at det ikke nytter å være naiv overfor Taliban, men er fortsatt positiv.

– Vi tror ikke vi kommer til å endre situasjonen i Afghanistan i løpet av noen dager med samtaler i Oslo, men vi vil opprettholde kanaler som gir mulighet til å forsøke å påvirke utviklingen, sier hun.

annonse

Huitfeldt sier det også er et framskritt at Taliban har godtatt «grundig politisk diskusjon med kvinneaktivister og meningsbærere».

Om det blir flere møter med Taliban er Huitfeldt også usikker på.

– Så langt har vi ikke kommet. Det gjenstår også å se hva de gjør når de kommer hjem, sier Huitfeldt.

Taliban-representanter forlater Soria Moria og Norge

Representanter fra Talibans delegasjon til møtene i Oslo forlot tirsdag kveld Soria Moria Hotell i en svart minibuss.

Talibans delegasjon har deltatt i møter søndag, mandag og tirsdag, uten at den norske regjeringen kan vise til noen konkrete resultater.

Delegasjonen kom fra Kabul i et privatfly sendt fra Norge, og Utenriksdepartementet har opplyst at det også var Norge som tok initiativ til samtalene.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har fastholdt at det var nødvendig å gå i dialog med gruppen som mange mener både er terrorister, torturister, drapsmenn og kvinneundertrykkere.

Regjeringen har flere ganger avvist at møtene er noe skritt i retning anerkjennelse.

annonse Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474