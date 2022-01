Legeforeningen krever at gebyrordningen oppheves og reglene fjernes, men har ennå ikke fått svar på kravet fra helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

I går kveld sendte foreningen en oppfordring til fastlegene til å holde forskrivningen av legemidler på blå resept til et minimum og la Helfo vurdere om pasientene har rett til det.

Nå reagerer også Kreftforeningen på det høye gebyret for å skrive ut blå resepter «på feil grunnlag». De frykter ordningen vil få store konsekvenser for kreftpasienter.

– Vi er dypt bekymret for norske kreftpasienter som nå risikerer å få betydelig redusert livskvalitet og i verste fall dårligere prognose som følge av at de ikke får tilgang til nødvendige medisiner og utstyr. Dette kommer som en direkte konsekvens av en feilslått politikk. Det er en helt uholdbar situasjon, og Ingvild Kjerkol må umiddelbart komme på banen og rydde opp, sier Kreftforeningens generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross.

Vil ramme dem med minst ressurser

Kreftforeningens generalsekretær slår fast at når pasienten selv må kontakte Helfo for å få refundert utgiftene, vil det ramme dem med minst ressurser mest. Hun viser også til at saksbehandlingstiden på 6–12 måneder gjør at pasienter i lang tid må bære utgifter til medisiner eller nødvendig utstyr på egen regning.

Legeforeningen har tidligere pekt på at trusselen om gebyr vil føre til at legene må skrive ut medisinene på hvit resept, og at pasientene deretter selv må søke om refusjon fra staten. Dette vil bli en omfattende jobb, kan ta lang tid og vil koste mye å administrere, ifølge Legeforeningen.

– Straffegebyr er uttrykk for en dyp mistillit til den jobben legene gjør på vegne av pasientene og samfunnet. Dette er helt feil vei å gå, sier president Anne-Karin Rime i Legeforeningen i en pressemelding.

Også Diabetesforbundet, Funksjonshemmedes fellesforbund, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Stoffskifteforbundet og Norges Astma- og allergiforbund mener gebyrordningen må fjernes.