FrPs helsepolitiske talsperson Bård Hoksrud langer ut mot nytt forslag til røykelov, som blant annet skal styre røykernes adferd utendørs, og omtaler det som «forbudstyrrani».

– Det handler faktisk om at du er sjefen i ditt eget liv. Ekte frihet er også friheten til å ta dårlige valg, skriver Hoksrud i et leserinnlegg på TV 2 i dag.

Hoksrud viser i innlegget til at Helsedirektoratet nå foreslår å innskrenke røykernes frihet enda mer, og vil styre adferden deres også utendørs.

Ifølge Hoksrud kommer forslaget til tross for at det er ufarlig for de aller fleste å bli utsatt for passiv røyking utendørs og at antallet røykere er historisk lavt i Norge; bare 8% røyker daglig.

– Dette er å skyte spurv med kanon. Vi vet alle at både fast food, tobakk og alkohol er dårlig for oss, men det betyr ikke at det er opp til Helsedirektoratet å nekte oss å bruke disse produktene. Hva blir det neste de skal ta fra oss, spør Hoksrud blant annet i leserbrevet.

Hoksrud spør videre om hva det neste som skal stigmatiseres og forbys er. Blir det gatekjøkken-mat? Hva med snusen? Skal de bli kvitt Mc-Donaldsmat? Eller er det fredagspilsen, spør han retorisk, før han legger til at alle vet at både fast food, tobakk og alkohol er dårlig for oss, men at det ikke betyr at det skal være opp til Helsedirektoratet å nekte oss å bruke disse produktene.

