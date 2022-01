Medvedev slet i starten og tapte de to innledende settene, men tok seg kraftig sammen og slo Auger-Aliassime 6-7, 3-6, 7-6, 7-5, 6-4.

25-åringen gikk inn i turneringen som andreseedet, men verdenstoeren sto igjen som den best rangerte spilleren etter at førsteseedede Novak Djokovic ble kastet ut like før turneringen startet.

Medvedev var storfavoritt før kvartfinalen mot Auger-Aliassime, som han slo i strake sett både i semifinalen i US Open i september og i ATP Cup tidligere i januar.

Men canadiske Auger-Aliassime (20) hadde ingen planer om å gi seg uten kamp og tok ledelsen ved å vinne tiebreaket i det første settet, før han brøt Medvedev tidlig i det andre settet og gikk opp til 2-0.

Sjelden snuoperasjon

I tredje sett ble det nytt tiebreak, men denne gangen vant Medvedev og reduserte til 1-2 i sett. I fjerde sett misbrukte Auger-Aliassime en matchball, og Medvedev dro med seg settet 7-5.

I det femte og avgjørende settet giret russeren opp og leverte til tider strålende tennis. Den unge canadieren måtte dermed se Medvedev stikke av med seieren.

Medvedev har kun klart å snu en tenniskamp han har ligget under med to sett ved en tidligere anledning. På et tidspunkt i onsdagens kamp hadde motstanderen matchball, men 25-åringen klarte å snu det. Hva som var utslagsgivende, vet ikke russeren selv:

– Jeg aner ikke. Nå vi snakker om matchballene, så hadde jeg en god serve. Men det er vanskelig å si. Jeg spilte ikke mitt beste, og Felix var helt utrolig. Helt ærlig, jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Kanskje dere ikke liker det, men jeg tenkte for meg selv, hva ville Novak gjort, sa russeren til litt buing fra fansen.

2021-reprise

I den ene semifinalen i Australian Open blir det en ren omkamp fra fjorårets turnering. Daniil Medvedev skal opp mot greske Stefanos Tsitsipas, en kamp Medvedev hadde god kontroll og vant i tre strake sett for ett år siden.

– Stefanos er en tøff spiller. I fjor klarte jeg å spille bra, og jeg må gjøre det samme igjen. Jeg håper jeg kan serve godt og spille god tennis, sa russeren.

I den andre semifinalen møtes Rafael Nadal og Matteo Berrettini.