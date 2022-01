annonse

Hjernen er rundt 1,5 desiliter mindre nå enn i bronsealderen. Det tilsvarer størrelsen på en tennisball. Krympingen kan ha gått overraskende fort.

Ifølge forskere ved Universitetet i Boston kan årsaken være at moderne mennesker bor i avanserte samfunn, og klarer seg med en stadig mindre hjerne, skriver Forskning.

For to millioner år siden begynte hodeskallene til fortidsmennesker å vokse mye. Neandertalerne hadde enda større hjerner enn oss. En teori er at moderne mennesker ikke behøver like store hjerner som neandertalerne og forfedrene våre måtte ha for å klare seg i steinalderen. Vi lever i avanserte samfunn som driver med arbeidsdeling og kunnskapsdeling. En hjerne utgjør ikke mer enn to prosent av kroppens vekt, men den bruker 20 prosent av kaloriene. En sparer energi ved å ha en mindre hjerne.

Forskerne ved Universitetet i Boston har undersøkt 985 hodeskaller fra to millioner år tilbake og fram til vår egen tid. Hjernene økte for rundt 2,1 millioner år siden. Det er da utviklingen av de første fortidsmenneskene foregikk. Den neste økningen er for 1,5 millioner år siden, det var da de tok i bruk redskaper. Forskerne antok at hjernen ikke begynte å krympe før mennesket startet å dyrke jorden. Men studien viser at det skjedde senere, og det overrasket.

– Hjernen vår endres gjennom evolusjon, og det er helt klart at mennesker kan spare energi gjennom å få en mindre hjerne, sier Zoolog og førstelektor ved universitetet OsloMet, Torfinn Ørmen. Han forteller at betydningen av å ha en stor hjerne ofte overdrives:

– Hjernestørrelsen hos mennesker som lever i dag, varierer fra 0,9 liter til 2 liter.

Han sier at små mennesker har små hjerner og store mennesker store hjerner. Europeere har generelt både store kropper og store hjerner. Dyr som spiser vegetarkost, har stort sett små hjerner, og kjøttspisere har større hjerner.

