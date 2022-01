annonse

annonse

Politiforum ærespris for 2021 gis til leder for felles operativ tjeneste i Oslopolitiet Johan Fredriksen.

Han får prisen blant annet på grunn av sin innsats under 22. juli, skriver Politiforum.

Fredriksen sier at han er uenig i kritikken politiet fikk for håndteringen av terrorangrepet, og føler at politiet satte livet på spill under hendelsen.

annonse

– Der jeg så våre mannskaper, som for det de var verdt i ytterste konsekvens var villige til å ofre livet for å redde flest mulig av ungdommene på Utøya, så mediene og lettvinte kritikere noe annet. De latterliggjorde tidvis tjenestemennenes prisverdige initiativ. Jeg følte det var dypt urettferdig overfor mannskapene som var der, sier han.

Juryen viser til hans evne til å spre trygghet i tiden etter 22. juli.

– Trygghetsfølelsen, som innbyggerne i Norge hadde tatt for gitt, var som revet bort på et blunk. Det var en av disse situasjonene som krever ro og sindighet, og ledere som gjennom sin framferd og tilstedeværelse evner å spre trygghet. I timene, dagene og ukene etter 22. juli, var Johan Fredriksen en slik person, skriver juryen i sin begrunnelse.

annonse

Totalt 33 personer var nominert til prisen, men Fredriksen ble nominert av politiet selv.

Fredriksen ble uteksaminert fra Politiskolen i 1981 og har jobbet som politi i 43 år. Han fyller 65 år i mai og blir pensjonist til sommeren.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474