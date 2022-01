annonse

annonse

Betydelige lettelser i smitteverntiltakene er på trappene neste uke, ifølge NTB.

NTB har fått opplyst at regjeringen nå venter til de siste faglige innspillene fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet (FHI) og ekspertgruppen som ledes av økonomiprofessor Steinar Holden.

En beslutning vil så bli tatt i regjering neste uke.

annonse

Det tas forbehold om at det faglige grunnlaget må vurderes grundig. Etter at FHI la frem sin nye risikovurdering onsdag, anses det som overveiende sannsynlig at det vil være rom for større lettelser i smittevernrestriksjonene, ifølge NTBs opplysninger.

– Vi har sagt at i starten på neste uke vil vi gjøre en vurdering på den samlede tiltakspakken. Vi ser at vi tåler mer smitte nå. Så alle kan forberede seg på det, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol til TV 2.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474