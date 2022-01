annonse

annonse

FrP og undertegnende er positive til en «Right to Try»-ordning i Norge for personer som er rammet av alvorlige, uhelbredelige sykdommer som demens, ALS, enkelte krefttyper m.m.

Compassionate Use Program (CUP), er en ordning som gir godkjenningsfritak for legemidler uten markedsføringstillatelse. Ekspertpanelet i spesialisthelsetjenesten og kliniske studier kan gi pasienter utvidet tilgang til medikamenter med antatt effekt på sykdomstilstanden som ennå ikke er godkjent i Norge ved en «Right to Try» ordning.

FrP ønsker og har foreslått en innføring av «Right to Try» i Norge. Men vi har ikke fått flertall for det enda, selv om det er bevegelse i de aller fleste parti. Skal vi innføre «Right to Try» er det en forutsetning å sikre en finansieringsmodell som gjør at alle som kvalifiserer kan ha tilgang, uavhengig av økonomisk status.

annonse

Selv om det er bevegelse i flere parti på å innføre «Right to Try», så er det frem til nå kun FrP som er erklært positive til ordningen.

Det er ofte man leser i avisen eller ser på TV at syke mennesker ikke får den medisinen som kan hjelpe de, fordi den er for dyr eller ikke er testet grundig nok. Og innen den er uttestet, og tilgjengelig for alle, så er det for sent for pasienten. Vi ser også at det kan være ulik tilnærming til denne type medisin ifra lege til lege, eller sykehus til sykehus.

Derfor vil jeg foreslå at Helse- og Omsorgsfraksjonen til FrP utarbeider en søknad om en forsøksordning med varighet på 6 år, der m an etablerer et «Right to Try»-senter i Agder. Dette skal være en forskningsinstitusjon, med medisinfaglig kompetanse, og leger. Her kan pasienter som er i målgruppen bli henvist til, og klinikken/senteret tar over delvis eller alt ansvaret og administrerer medisin til pasienter. Medisin som er av eksperimentell art har i flere tilfeller en høy kostnad, og sykehusene sier derfor nei fordi det rammer helseforetakenes økonomi. Ved opprettelsen og etableringen av en egen klinikk, så kan finansieringen holdes utenfor årlige driftstilskudd til helseforetakene.

annonse

Ved å etablere en egen klinikk eller «Right to Try» senter, så samler man kompetanse innen medisin som har dette som sitt fag, og det vil sørge for at pasienter i denne gruppen får likebehandling. Denne klinikken bør samarbeide med tilsvarende klinikker i andre land. For eksempel så er Israel langt fremme på ALS, Panama på Stemcellebehandling og Russland på MS. Nå ser også at Elon Musk mener han er nærme på å helt eller delvis kurere mennesker som er blitt lamme fra ben eller bryst med et unikt implantat som heter Neuralink.

Forslaget jeg fremmet og fikk enstemmig flertall for på årsmøtet til Kristiansand FrP var som følger: «Kristiansand FrPs årsmøte anbefaler at Stortingsgruppen/ Helse- og omsorgskomiteen sin FrP-fraksjon utarbeider en søknad om å etablere et slikt senter i en forsøksperiode. Søknaden må inneholde estimert investering og driftskostnad for en forsøksperiode på 6 år». Forslaget mitt går nå videre til Agder Frps fylkesårsmøte i mars.

Norge er verdens rikeste land, og vi har internasjonalt anerkjent forskermiljø innen flere sektorer. Jeg mener at vi har alle forutsetninger til å lykkes internasjonalt med medisinering som fortsatt er i en utviklingsfase. I respekt for at «Right to Try» ordningen ikke er endelig avklart i flere parti, så søker man om en forsøksordning.

Det er også positivt for Agder at klinikken legges på Sørlandet. Nærme Europa, i nærheten av et internasjonalt anerkjent universitet, og med nærhet til en av Sørlandets Sykehus sine tre lokasjoner i enten Arendal, Kristiansand eller Flekkefjord.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474