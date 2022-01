annonse

Tidligere nestleder i Ap Trond Giske advarer mot velgerflukt fra Ap.

I et nesten timelangt innlegg på Byåsen Arbeiderlags årsmøte i Trondheim, la Giske ut om det han oppfatter som Aps problem.

– Velgerne forlater oss. Fortsetter fallet i samme tempo det ikke velgere igjen når Byåsen Ap møtes til neste år. Det er alvorlig å ligge i stabilt sideleie på 20 prosent. Noe forklares med strømkrise og pandemi, men det er ikke hele forklaringen, sa Giske ifølge møtereferatet i Adresseavisen.

Han tegnet et bilde av et Ap som ikke har en klar visjon, strategi, eller som har klart å vise fram et prosjekt og en ambisjon.

– Vi har en formidabel utfordring til venstre for oss. Rødt, MDG og SV fikk over 16 prosent i valget. I Oslo og Trondheim fikk disse partiene like mye som Ap. Det er dramatisk, sa Giske.

Den tidligere nestlederen peker på Rødt som den store utfordreren og indirekte årsak til Aps fall.

– Jeg er overbevist om at Rødt har én ambisjon: Å bli det ledende partiet til venstre for Ap og skvise ut SV. Hver gang det oppstår et samfunnsproblem, så slår Rødt et Dokument 8-forslag i bordet. De rekker det fra nyhetene kommer på radioen om morgenen til Dagsrevyen lages på ettermiddagen. Jeg tror at SV valgte å ikke gå i regjering for å overleve i kampen mot Rødt, sa Giske.

