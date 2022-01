– Jeg vet ikke om han (president Vladimir Putin) har tatt en endelig beslutning, men vi ser i alle fall alle tegn på at han har tenkt å bruke militærmakt, kanskje en gang mellom nå og midten av februar, sa Sherman til konferansen Yalta European Strategy Forum.

Sherman tror planleggingen til Putin kan påvirkes av vinter-OL i Beijing, der han ventes å være til stede på åpningsseremonien 4. februar. En rekke vestlige land nekter å sende sine politikere og embetsfolk til Beijing på grunn av menneskerettighetssituasjonen i landet.

Sherman sier hun tviler på at Kinas president Xi Jinping vil bli spesielt fornøyd dersom Putin velger å invadere Ukraina under OL og at dette kan ha medført at han har valgt å utsette et eventuelt angrep til etter OL.