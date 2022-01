annonse

FHIs smittevernsjef Geir Bukholm sier i et intervju med Resett at han ikke vil gå med på at naturlig immunitet gir bedre beskyttelse enn vaksiner til tross for en CDC-rapport.

CDC står for Centers for Disease Control and Prevention. CDC er USAs motstykke til Folkehelseinstituttet (FHI).

En forskningsrapport med materiale hentet fra California og New York viste at naturlig immunitet gir bedre beskyttelse enn vaksiner. Det gir heller ingen merkbar bedre effekt å vaksinere seg etter at man har hatt Covid-19.

Resett skrev om rapporten på tirsdag 25. januar.

De som ble undersøkt ble inndelt i fire grupper (kohorter).

De som var uvaksinerte og ikke hadde noen tidligere Covid-19 diagnose Vaksinerte, uten tidligere diagnose Uvaksinerte med tidligere diagnose Vaksinerte med tidligere diagnose

Resultatene ble målt etter risiko for innleggelse på sykehus etter å ha fått Covid-19.

De uvaksinerte som ikke hadde noen tidligere sykdom den langt største risikoen for innleggelse på sykehus. Med nest høyest risiko lå gruppen av vaksinerte som ikke hadde tidligere Covid-19-diagnose.

Gruppe 3 og 4 hadde en identisk risiko for innleggelse. Gruppe 3 er de som hadde tidligere diagnose med Covid-19 og gruppe 4 er de med tidligere diagnose med Covid-19 som i tillegg hadde vaksinert seg.

Resultatene fra CDC viser altså at det for de som har hatt Covid-19 ikke gir noen ekstra beskyttelse mot sykehusinnleggelse å ta vaksinen i ettertid. Det gir heller ingen økt beskyttelse mot å bli smittet.

Men resultatene viser klart at det er de uvaksinerte som løper den aller største risikoen for innleggelse på sykehus og å bli smittet.

Studien fra CDC bekrefter tidligere funn fra blant annet en israelsk studie og fra en norsk studie.

– Sykdom gir ikke bedre beskyttelse enn vaksiner, uttalte assisterende direktør og leder av vaksinasjonsprogrammet i FHI, Geir Bukholm, til Resett i desember etter at resultatene av den norske studien ble kjent.

Står fast

Bukholm vil fortsatt ikke endre oppfatning etter den nye studien fra CDC og peker på at det for mange vaksinerte hadde gått lang tid siden siste dose.

– I denne rapporten fra CDC følger man effekten av vaksinasjon og naturlig gjennomgått infeksjon over tid og over en tidsperiode der man hadde et skifte i virusvarianter. For mange av de vaksinerte hadde det gått lang tid fra siste vaksinedose til de ble eksponert for virusinfeksjon. Rapporten peker på at tid fra vaksinasjon eller gjennomgått infeksjon påvirker beskyttelse mot sykdom ved ny eksponering med viruset, skriver Bukholm i en e-post til Resett og legger til:

– Resultatene er i hovedsak i tråd med det som er vist i andre studier av vaksine-effekt.

– Tyder studien på at naturlig immunitet gir bedre beskyttelse enn vaksinering?

– Nei, det er ikke tilstrekkelig med data i denne studien til å konkludere med det. Men vi vet at naturlig gjennomgått infeksjon gir beskyttelse mot sykdom. I likhet med den beskyttelsen man oppnår etter vaksinasjon, vil også beskyttelse mot sykdom etter naturlig gjennomgått infeksjon svekkes over tid. Og noen studier har pekt på at kombinasjonen av vaksinering og naturlig gjennomgått infeksjon kan være gunstig, hevder FHIs vaksinesjef.

Han vil altså ikke gå lengre enn å likestille effekten av vaksiner og naturlig immunitet til tross for denne studien. .

– Hvorfor skal de som har hatt Covid-19 likevel vaksinere seg slik FHI gir anbefaling om gitt disse resultatene?

– Den viktigste grunnen til å anbefale vaksinasjon mot Covid-19 er å beskytte mot alvorlig sykdom. For å oppnå god beskyttelse mot alvorlig sykdom trenger man en grunnvaksinering, dvs to vaksinedoser eller en vaksinedose + naturlig gjennomgått infeksjon. Vi ser at denne beskyttelsen blir svekket hos de eldre og noen i risikogruppene etter en tid, og noen har derfor behov for en oppfriskningsdose for å opprettholde beskyttelsen mot alvorlig sykdom, skriver Bukholm

Han legger til at beskyttelse mot det å bli smittet og få mild/moderat sykdom svekkes tidligere enn beskyttelse mot alvorlig sykdom. Og CDC-artikkelen handler om beskyttelse mot smitte, påpeker han.

– Så de som har hatt Covid-19 trenger en vaksinedose for å bli grunnvaksinert og for å få god beskyttelse mot alvorlig sykdom. Og de vil trenge en ny immunisering (fortrinnsvis en dose 3) for at denne beskyttelsen mot alvorlig sykdom skal opprettholdes.

Buholm ser ingen grunn til å endre FHIs vaksineanbefalinger.

– Dette er også konklusjonen i CDC-rapporten: vaksinering er den sikreste strategi for å oppnå beskyttelse. Men dersom man har gjennomgått naturlig infeksjon bør man la den hendelsen «telle» som en «hendelse» som gir ekstra immunitet på linje med en vaksinedose. Dvs. for å være grunnvaksinert kan infeksjon erstatte dose 1 eller 2. Og en infeksjon mer enn 3 mnd etter grunnvaksinering vil gi effekt som en oppfriskningsdose (booster), avslutter vaksinesjef Bukholm.

