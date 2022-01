annonse

Mindre enn 1 prosent av storleverandørenes kunder bedt om hjelp med strømregningen.

Hos NorgesEnergi, en av landets største leverandører, ba 0,7 prosent av kundene om utsettelse eller oppdeling av betaling de tre første ukene i år, skriver Aftenposten.

– Dette er dobbelt så mange som i samme periode i fjor, og rundt 50 prosent flere enn i 2020 og 2019, sier selskapets markeds- og kommunikasjonssjef Geir Arne Gundersen til avisa.

Hos Fortum har mindre enn 1 prosent av kundene siden desember inngått avtale om utsettelse av regningen.

Fjordkraft opplyser til Aftenposten at det er cirka like mange henvendelser via telefon og epost om betalingsutsettelse som vanlig. Men antallet som henvender seg via selvbetjeningstjenestene på nett, har økt betraktelig.

Staten dekker 55 prosent av kostnadene over 70 øre per kilowattime for desember, og 80 prosent i januar, februar og mars.

