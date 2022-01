annonse

annonse

Det finnes åpenbart ingen grense for hvor lavt nivået i norsk presse kan synke. Når det gjelder rapporteringen fra USA, ser det ut som om de norske korrespondentene kan tillate seg omtrent hva som helst bare det passer inn i det etablerte anti-Trump-narrativet.

I stedet for å drive journalistikk, og i det minste gjøre et forsøk på å fremstille begge sider i amerikansk politikk, opptrer de norske korrespondentene med sin copy/paste-virksomhet som rene ekkokammer for amerikansk presse og som velvillige megafoner for demokratene. De sakene de skriver om amerikansk politikk er fullstendig blottet for kontekst, kontradiksjon og kritiske motforestillinger.

Det samme gjelder de mange USA-spesialistene som plutselig er dukket opp ved norske universiteter og høyskoler og som NRK og TV2 stadig kommer trekkende med. De kan ha studert ved et amerikansk universitet et semester eller flere, men de har åpenbart ikke beveget seg langt utenfor det cafelattedrikkende wokemiljøet på campus. Deres politiske perspektiv og deres innsikt i amerikansk politikk er deretter.

annonse

I en stort oppstått reportasje har Jostein Matre i VG intervjuet Paul D. Eaton, en pensjonert general som er svært bekymret for at «kulten rundt Donald Trump» vil tukle med systemet for å så tvil om valgresultatet igjen, og at den type korrumpering kan nå inn i de militære styrkene og føre til borgerkrig.

Generalen mener at republikanerne er fullstendig skruppelløse og villige til å gjøre hva som helst for å beholde makten. «Det handler om rase. Det er hvite, middelaldrende menn som nå er redde for å miste deres privilegium. De er redde for et USA som utvikler seg til å være et mangfoldig samfunn. De avskyr å se at minoriteter får makt og at kvinner får makt. Det er hele grunnlaget for denne splittelsen, og det jobber Trump intenst med å fyre opp under», sier generalen, ifølge VG.

Når VG gjengir påstander som dette fullstendig løsrevet fra sin kontekst uten å forklare at utspillet er en del av demokratenes partipropaganda og kommunikasjonsstrategi, fremstår generalen som sannhetsvitne for udiskutable sannheter. VG underslår at virkeligheten er mer nyansert, og at minst halvdelen av befolkningen og minst halvdelen av velgerne har et helt annet syn på årsakene til splittelsen i amerikansk politikk.

annonse

De vil mene at det skyldes en politisk elite, ikke bare blant demokratene, men på begge sider i Kongressen, som har utviklet sterkt oligarkiske og udemokratiske trekk og som har stått for en globaliseringspolitikk som tjener deres interesser på bekostning av interessene til den jevne arbeider- og middelklassevelger som ikke har sett reallønnsvekst på 33 år. De mener at valget ble vunnet på uredelig vis bl.a. gjennom administrativ endring av valgreglene i flere delstater og ikke ved demokratisk fattede vedtak, ved at det ble sprøytet enorme summer inn for å øke valgdeltakelsen blant demokratiske velgere i flere delstater og vippevalgkretser og ved medias ensidige kampanjejournalistikk mot Trump. Om det ikke var utstrakt valgjuks, så var det i hvert fall ikke fair play.

Valget har åpenbart lite med rase å gjøre, selv om demokratene hele tiden har prøvd å gjøre det til et rasespørsmål ved å mobilisere BLM-bevegelsen. Antallet sorte og meksikanere som stemte på Trump var det høyeste som har stemt på noen republikansk presidentkandidat noensinne.

Republikanere flest har ikke problemer med at minoriteter får innflytelse i forhold til hva deres antall skulle tilsi. Men de er grunnleggende demokratisk innstilt. De har problemer dersom minoritetene skal diktere flertallet hva det skal mene slik som woke-, gender– og white supremacy-hysteriet som har tatt fullstendig overhånd ved universitetene og i skoleverket. Det er ikke snakk om hvite middelaldrende menn som er redde for å miste deres privilegium. Det er først og fremst snakk om en elite i politikk, forvaltning, finans og industri som er blitt utfordret og som er redd for å miste sine egne privilegier som elite.

Jeg tilbringer en del tid i USA, blant vanlige folk i rustbeltet og langt utenfor det snevre ekkokammeret blant den politiske eliten i Washington. Jeg har venner på begge sider. Det bildet som nå danner seg er av en alderssvekket president som har gått fra katastrofe til katastrofe og på rekordtid blitt USAs mest upopulære president noensinne. Kamala Harris er enda verre. Begge blir latterliggjort som udugelige selv i liberale medier. General Eatons utspill og VGs ukritiske gjengivelse er et eksempel på det hysteriet som hausses opp. De er livredde for at Trump skal stille til valg i 2024. «Dems are hysterical.»

Biden og demokratenes mange feiltrinn, den ukontrollerte innvandringen, rekordhøy inflasjon, rekordhøye bensinpriser, transportkrise og mangel på viktige varer samt USAs svekkede omdømme i internasjonal politikk har skapt bevegelse i velgermassen. Håndteringen av covidpandemien, som før heftet ved Trump, hefter nå ved Biden. Og selv om mange av de republikanske kongressrepresentantene har svært lite til overs for Trump, tør de ikke annet enn å stille seg bak ham av den enkle grunn at velgerne deres krever det. «Donald is still the 300 pound gorilla calling the shots!»

Men slikt får du aldri høre fra noen av de norske korrespondentene i Washington fra VG, TV2, NRK og Aftenposten. De driver ren propagandajournalistikk på demokratenes vegne. Som amerikanske medier søker å påvirke den amerikanske velgermassen til å stemme på demokratene gjennom å sverte Trump og republikanerne, søker VG og de norske korrespondentene å påvirke norske leserne til å tro at Trump-tilhengerne er politiske monstre. Slik vegeterer de på splittelsen i amerikansk politikk, og slik bidrar de med sine hysteriske ensidige reportasjer til å øke den.

Propagandistiske media er farlige. De undergraver demokratiet.

Setter du pris på denne artikkelen og slike perspektiver? Resett trenger din støtte.

Vi har Vipps nr 124526, bank 1503.94.12826 eller dere kan sende SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse