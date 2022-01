annonse

Langrennsleiren er kommet opp med en ny flyplan for å begrense smitterisikoen foran Beijing-OL. Ingen skal reise med rutefly.

– Gutta flyr charter til Norge fra Verona den 30. januar. Så flyr de med charterflyet til Olympiatoppen mandag 31. januar, sier langrennssjef Espen Bjervig til NRK, og fortsetter:

– Jentene flyr 1. februar fra Zürich i Sveits. Det er et charterfly som går direkte til Kina.

Årsaken til at det er ulike planer for de ulike kjønnene, er at herrene er ute av koronakarantene dagen før kvinnene. Forbundet ønsker heller ikke å blande de to lagene etter høydesamlingen i Seiser Alm.

Flyplanene skal koste minst 300.000 kroner skriver NRK.

Alle de norske OL-løperne er definert som nærkontakter av enten sprinttrener Arild Monsen eller duoen Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå. De har alle fått påvist koronavirus den siste uken.

Allroundtrener Eirik Myhr Nossum er fornøyd med at ski-ledelsen hjemme i Norge har sørget for minst mulig smitterisiko på vei til OL.

– Det er ikke bare å skaffe et fly. I tillegg er det masse ekstrafaktorer oppi dette her, sier Nossum imponert, og fortsetter:

– Jeg antar at telefonen til Espen Bjervig har gått varm fra flere hold etter de siste dagene. At han har rukket å ta noen telefoner og fikse dette, det er vanvittig imponerende, sier han.

