annonse

annonse

Lars Haltbrekken fra SV sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Han mener regjeringen er bakstreversk i sin oljepolitikk.

– Dette er galskap. Verdens ledende klimaforskere, FNs generalsekretær og IEA sier at vi må slutte å lete etter mer fossil energi, sier han til E24.

Han frykter at oljenæringen kommer i veien for det grønne skiftet:

annonse

Haltbrekken mener regjeringen gjør er det stikk motsatte av det grønne skiftet. Han mener det er galt å satse på olje- og gassproduksjon når man bør satse på å bygge et lavutslippssamfunn. Han påpeker også at det tar 15–16 år fra man gjør et funn til produksjonen er i gang. SV-politikeren er redd for at olje og gass kommer til å forsinke satsinger på offshore havvind.

Les også: Tybring-Gjedde angriper «bilfritt byliv»: – Egoistisk politikk for de få (+)

SV er galskap

annonse

– Det eneste galskapen her er SV og Haltbrekken som ønsker å bygge ned og fjerne verdens reneste olje- og gassproduksjon og samtidig fjerne det norske folks inntekter, sier Frank Sve til Resett.

Sve sitter også i Stortingets energi- og miljøkomite. Han sier at Frp ikke vil avvikle olje- og gassnæringen, men heller utvikle den videre. Han påpeker også at Haltbrekken aldri har forklart hvordan Norge skal erstatte inntektene fra olje og gass.

– Tang og tare eller ulønnsom havvind?, undrer Sve.

Les også: Hvilken krise er det Dagbladet mener denne gang? (+)

Han mener SV ikke forstår at alle pengene de ønsker å bruke til offentlig tjenesteyting, må skapes av privat næringsliv og av viktige næringer slik som olje- og gassnæringen.

– Hva logikk Haltbrekken & Co forsøker seg på forstår i hvert fall ikke jeg og heldigvis et stort flertall her i landet. Strømpriskrisen beviser vel grundig at dette klima- og miljøhysteriet snart tar knekken på vår økonomi, avslutter Frank Sve.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474