I Borgarting lagmannsrett ble Gaute Drevdal frifunnet for åtte av ni voldtekter og fikk redusert straffen fra 13 år og seks måneder til ett års fengsel.

Men Drevdal dømmes likevel til å betale sivile krav på 150.000 kroner til tre av kvinnene og 120.000 kroner til to av kvinnene, mens han frikjennes for erstatningskravene for de fire resterende kvinnene, skriver NTB.

I Oslo tingrett i 2020 ble han dømt i til 13 år og seks måneders fengsel for voldtekt av ni kvinner og seksuell omgang med en 15 år gammel jente. Han ble også dømt til å betale de fornærmede til sammen over 1,4 millioner kroner i oppreisning og erstatning.

Drevdal nektet straffskyld og anket dommen til lagmannsretten.

– Vi er fornøyd med dette resultatet, og klienten er lettet. Basert på hvordan bevisførselen forløp, så var vi trygge på at dette ville bli resultatet – selv om vi forventet frifinnelse også på det eldste forholdet, sier Gaute Drevdals forsvarer Victoria Holmen til NTB, fortsetter:

– Det er godt å se at lagmannsretten skiller mellom bevis og påtalemyndighetens engasjement for å få han dømt. Saken er en illustrasjon på at sterke krefter kan etablere en suggesjon som det er krevende å stå imot, sier Holmen.

