Aston Villas manager Steven Gerrard har signert forsvarer Calum Chambers fra Arsenal på en tre og et halvt års kontrakt.

27-åringen, som kun har spilt fem kamper for Gunners denne sesongen, var ute av kontrakt til sommeren og kommer gratis til Aston Villa.

Hans signering følger ankomstene til Philippe Coutinho på lån fra Barcelona, Lucas Digne fra Everton, og keeper Robin Olsen på lån fra Roma.

– Det er en massiv klubb, og de er i en bra posisjon. Det er et veldig spennende sted å være, og det kan alle se utenfra. Ting skjer her, og det beveger seg definitivt i riktig retning. For meg var det en no-brainer å bli med i en flott klubb. Det var det rette for meg å gjøre, sa 27-åringen etter signeringen.

Chambers har vært i Arsenal siden han kom fra Southampton i 2014.

