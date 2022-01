annonse

Niesen til den franske presidentkandidaten Marine Le Pen truer med å støtte den mer ytterliggående Eric Zemmour i presidentvalget.

Le Pen-familien har vært ruvende skikkelser på Frankrikes nasjonalkonservative høyrefløy i flere tiår, men det har ikke bare vært fryd og gammen innad i familien. Etter at Marine ble leder for Nasjonal front (nå Nasjonal samling) i 2011 har hun ofte kranglet med faren og partigrunnleggeren, høyreradikale Jean-Marie, som hun har ønsket å distansere partiet fra.

I et intervju med avisen Le Parisien sier Marion Marechal, Marine Le Pens niese, at hun vurderer å støtte Le Pens rival Eric Zemmour i presidentvalget i april, samtidig som hun presiserer at hun ikke har bestemt seg ennå. Zemmour anses for å være mer ytterliggående enn Le Pen.

Marine Le Pen kaller uttalelsen et sjokk. Marechal er populær blant velgerne Le Pen er avhengig av. Henne støtte kan gi sårt tiltrengt hjelp til valgkampen til Zemmour, som har ligget på tredje- og fjerdeplass i meningsmålingene siden han kunngjorde sitt kandidatur i november.

Den sittende presidenten Emmanuel Macron er favoritt i valget, mens Le Pen og den konservative Valerie Pecresse er favorittene til å møte ham i andre valgomgang.

Vil rydde opp

Jean-Marie Le Pen skriver på Twitter at han skal snakke med både datter Marine Le Pen og barnebarn Marion Marechal i de kommende dagene.

Jean-Marie Le Pen ble kastet ut av partiet i 2015, etter at han ved flere anledninger uttalte at holocaust kun var «en detalj» i historien om 2. verdenskrig.

I etterkant av dette har han uttalt seg krast mot datteren for hennes forsøk på å gjøre partiet mer spiselig for mer moderate konservative velgere, og distansere seg fra det mer ytterliggående og til dels antisemittiske miljøet rundt faren.

