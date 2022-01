annonse

– En tweet rett ut av boken til Trump og Listhaug.

I et innlegg på Twitter går en bruker som kaller seg Seth Piper, som fremstår som en person med politisk ståsted i MDG, til frontalangrep på en reklamekampanje fra Discovery, som er laget i forbindelse med vinter-OL.

Den aktuelle kampanjen har slagordet «Vinteren er vårt DNA. La oss vise hva vi er laget av», som parert med et bilde av en rekke kjente, norske vintersportsutøvere.

Kampanjen går ikke upåaktet hen i det «antirasistiske» miljøet i Norge. Seth Piper er altså en av de som reagerer negativt på bruken av ordet DNA.

– Definitivt ingen rasistiske undertoner å se her, skriver Piper ironisk i Twitter-posten, der det er lagt ved et bilde av reklameplakaten.

Definitely no racist undertones to see here.

‘Winter is our DNA. Let us show what we are made of.’ 🇳🇴 pic.twitter.com/cxVOLWa9qL

— Seth (@sethpiper) January 25, 2022