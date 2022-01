annonse

Derby-manager Wayne Rooney ønsket ikke snakke med Everton angående den ledige manager-jobben hos Merseyside-klubben.

Everton er på jakt etter ny manager etter at Rafael Benitez fikk sparken for noen uker siden.

Premier League-klubben har tatt kontakt med mange personer i forbindelse med den ledige stillingen på Goodison Park. En av de er tidligere klubb-legende Wayne Rooney som nå er manager for Derby County i divisjonen under.

Men Rooney ønsket ikke gå i samtaler med Everton om den potensielle jobben.

– Everton kontaktet agenten min og ba meg intervjue for jobben, men jeg avslo dem. Det var en vanskelig avgjørelse. Jeg tror jeg vil bli Premier League-manager, og at jeg er klar for det 100%. Hvis det skjer i Everton er det flott. Men jeg har en jobb i Derby, noe som er viktig for meg, skal Rooney ha sagt ifølge BBC.

Portugisiske Vitor Pereira og Frank Lampard er de to heteste kandidatene til å bli ny permanent sjef i Liverpool-klubben.

