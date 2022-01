annonse

Joni Mitchell fjerner også sine album fra Spotify.

Årsaken er «spredning av løgner» om koronaviruset på strømmetjenesten.

– Uansvarlige mennesker sprer løgner som koster folk livet, skriver Mitchell på hjemmesiden sin.

NTB skriver at Joni Mitchell legger til at hun føler solidaritet med Neil Young og det globale medisinske forskningsmiljøet. Neil Young krevde at Spotify skulle fjerne podkastene til Joe Rogan. En person som beskyldes for å spre desinformasjon om koronaviruset. Da Spotify nektet, fjernet han sin musikk fra tjenesten.

Young og Mitchell er begge vokalister og gitarister med bakgrunn fra folk-miljøet i Canada på 1960-tallet.

