Regjeringen har blitt kritisert for manglende åpenhet om begrunnelsene for koronatiltak. Nå beklager de dette.

– Det burde vi ha gjort hele veien. På grunn av stort arbeidspress har man ikke klart å følge dette opp tidligere, verken Solberg-regjeringen eller under denne regjeringen, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) til Dagbladet.

Begrunnelsene som regjeringen har offentliggjort var kun da det ble gjort lettelser i januar, men ikke innstrammingene som ble gjort i desember, skriver NTB.

Kjerkol sier at økt smitte like etter at regjeringen ble dannet førte til at det ble innført tiltak. Offentliggjøring av begrunnelser var ikke på deres radar.

– Og det må vi bare beklage, sier hun.

