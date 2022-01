annonse

Torsdag forrige uke behandlet Oslo tingrett seks fengslingsforlengelser.

Mann (42) fra Filippinene – drap.

Juli 2020 ble vedkommende i Oslo tingrett dømt til fengsel i 13 år for å ha drept en kvinne med samme landbakgrunn.

Den drepte var med kniv påført minst 35 separate stikk- og skjæreskader i ansiktet, halsen, overkroppen og på begge armene. Blant annet var luftrøret, spiserøret og de store halssamleårene gjennomskåret.

Domfelte anket dommen til Borgarting lagmannsrett, hvorpå han igjen ble dømt til 13 års fengsel. Dommen er så langt ikke rettskraftig, da domfelte har anket den videre til Høyesterett.

Påtalemyndigheten opplyste overfor retten at de tar sikte på å holde domfelte i fengslig forvaring frem til han eventuelt kan overføres til soning.

Spesielt på bakgrunn av hensynet til å ivareta allmennhetens retts- og trygghetsfølelse, samt en åpenbar gjentagelsesfare, ble domfelte fortsatt varetektsfengslet fire uker frem i tid.

Mann (66) fra Pakistan – medvirkning til drap med mer.

I oktober 2020 ble ovennevnte i Oslo tingrett dømt til fengsel i 12 år for medvirkning til drap, to tilfeller av medvirkning til drapsforsøk, samt grov korrupsjon. Domfelte anket avgjørelsen.

Borgarting lagmannsrett avsa dom oktober 2021, hvorpå domfelte ble dømt til 13 ½ års fengsel. Domfelte anket dommen videre til Høyesterett.

Påtalemyndigheten ønsket nå rettens kjennelse for fortsatt fengsling i inntil åtte uker, av frykt for at domfelte ville komme til å reise til Pakistan dersom han nå ble løslatt.

Det ble vist til at domfelte jevnlig har reist til Pakistan og oppholdt seg der over lengre perioder. Han har familie, eiendom og formue i sitt opprinnelsesland. Politiet hadde også fanget opp via en telefonavlytting at domfelte hadde planer om å reise til Pakistan.

Retten etterkom påtalemyndighetens begjæring, hvorpå domfelte ble besluttet fengslet i ytterligere åtte uker. Domfelte samtykket i fortsatt fengsling.

Mann (40) fra Pakistan – drap.

I slutten av april 2021 ble vedkommende pågrepet og siktet for drap. Denne straffesaken er bedre kjent som «Frognerdrapet», hvor en kvinne i femtiårene regelrett ble henrett med flere skudd på fortauet utenfor en bygård på Frogner i Oslo.

Siktede ble kort tid etter hendelsen pågrepet og varetektsfengslet. Fengslingen er forlenget flere ganger. Påtalemyndigheten ba nå Oslo tingrett om at siktede fortsatt skulle holdes i varetekt for et tidsrom av fire uker. Det gjenstår fremdeles noe etterforskning i sakens anledning, men politiet mente at saken kunne oversendes Oslo statsadvokatembeter i løpet av februar 2022.

Retten bestemte videre at siktede fortsatt kunne holdes fengslet fire uker frem i tid. Siktede medelte retten at han godtok fortsatt forlenget varetektsfengsling.

Mann (34) fra Somalia – drap.

Medio mai 2021 ble den det her gjelder pågrepet og siktet for drap. Siktede har siden vært varetektsfengslet.

Påtalemyndigheten ville nå ha rettens medhold i å holde sikte fortsatt i fengslig forvaring frem til hovedforhandling. Det er nå tatt ut tiltale i saken, og straffesaken er berammet med oppstart 15. februar 2022.

Grunnlaget for tiltalebeslutningen er som følger:

«Lørdag 15. mai 2021 ca. kl. 0530 i Tøyengata XX i Oslo, stakk han en kniv i brystet på NN, slik at den gikk gjennom bløtvev i brystveggen og inn i høyre hjertekammer, hvilket førte til sirkulasjonssvikt og at NN døde av oksygenmangelskade i hjernen onsdag 19. mai 2021».

Siktede ble av Oslo tingrett fengslet frem til 17. februar 2022.

Mann (46), arabisk ukjent opprinnelse – drapsforsøk.

Vedkommende ble i mai 2021 pågrepet og siktet for drapsforsøk av sin ektefelle. Han har siden anholdelsen vært varetektsfengslet.

Påtalemyndigheten ville nå ha Oslo tingretts medhold for fortsatt fengsling fire uker frem i tid, og opplyste at etterforskningen er i en helt avsluttende fase. Straffesaken antas å bli oversendt Oslo statsadvokatembeter i slutten av januar, med snarlig videre oversendelse til retten.

Oslo tingrett fengslet siktede videre i fire uker. Siktede tok betenkningstid.

Mann (44) fra Danmark – seksuallovbrudd.

I september 2021 ble en dansk statsborger pågrepet og siktet for seksuell omgang med barn under 10 år. Han har siden arrestasjonen vært varetektsfengslet.

Påtalemyndigheten fortalte Oslo tingrett at saken var ferdig etterforsket, og oversendt statsadvokaten. Straffesaken kan da mest sannsynlig pådømmes før sommeren 2022. Videre begjærte påtalemyndigheten at siktede skulle holdes fengslet for et tidsrom av nye fire uker.

Også i denne saken fikk påtalemyndigheten medhold. Retten mente at fortsatt varetektsfengsling i fire uker ikke var et uforholdsmessig inngrep, samt at videre fengsling var tilstrekkelig begrunnet.

