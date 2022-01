annonse

Spår prisøkning på mat fremover.

De høye energiprisene har ringvirkninger langt utenfor energisektoren. De økte kostnadene skaper trøbbel for bøndene, og vil gi økte matvarepriser. Dette bekrefter statsråd Sandra Borch i Landbruks- og matdepartementet.

Hun fastslår at strømprisene har gått alt annet enn upåaktet hen for norske bønder.

– De høye strømprisene har medført betydelig økte kostnader i jordbruket, som for husholdninger og annen næringsvirksomhet. I noen produksjoner utgjør strøm en vesentlig andel av produksjonskostnadene, som for eksempel innen veksthusnæringen. For disse vil en så stor økning i kostnadene som vi har hatt nå, kunne få stor betydning for både økonomi og likviditet, forklarer Borch i en kommentar til Resett.

– Vi har sett eksempler på at noen har valgt å kutte ut produksjon fordi det ikke lenger er lønnsomt, legger hun til.

Statsråden understreker at Landbruks- og matdepartementet er opptatt av at norsk matproduksjon opprettholdes, også i situasjoner som den vi er i nå. Målet i Hurdalsplattformen om økt norsk produksjon ligger fast, konstaterer Borch.

– Derfor har regjeringen også valgt å bevilge ekstra strømstøtte til jordbruket og veksthusnæringen. Med den støtten som foreslås, mener vi at det er et godt grunnlag for at produksjonen både skal kunne opprettholdes, og etter hvert øke, tror statsråden.

Matvarepriser

– Hvordan vil konsekvensene i landbruket påvirke forbrukerne? Vil vi for eksempel få høy prisstigning fremover?

– Med den store kostnadsveksten vi nå ser, tror jeg nok vi vil se en viss prisøkning framover. For mange produkter er det også importkonkurranse, og om lag halvparten av maten norske forbrukere spiser er importert, på energibasis. Internasjonalt har råvareprisene steget mye, påpeker statsråden.

Det er viktig å ha en nasjonal matproduksjon av mange grunner. Over tid er det nødvendig at bøndene oppnår priser som står i forhold til det norske kostnadsnivået.

– SANDRA BORCH (SP)



Borch påpeker at konsumprisindeksen viste reduserte matpriser i 2021, ned to prosent, og en beskjeden oppgang de siste månedene.

– Jeg har imidlertid både et håp, og en forventning om at en større andel av den prisen forbrukerne betaler i butikken kan komme primærprodusentene til gode. Det vil også være et viktig element i vårt mål om økte inntekter for næringsutøverne i jordbruket.

Slår et slag for tollvernet

Før jul gikk Sandra Borch ut og slo fast at julepriskrigen i matvare-kjedene var «respektløs mot sunn, god mat». Hun ble da kritisert for å beklage seg over lave matpriser i en tid med høye strømkostnader.

På spørsmål om hun mener matvareprisene i Norge er for lave, svarer Borch følgende:

– Det er viktig å ha en nasjonal matproduksjon av mange grunner. Over tid er det nødvendig at bøndene oppnår priser som står i forhold til det norske kostnadsnivået. Men vi har også betydelig budsjettstøtte, og tollvernet er veldig viktig for å sikre at det er mulig å ha en lønnsom norsk matproduksjon.

