Daniel-André Tande og Johann Forfang er timer unna D-dag for å bli OL-klare før første hoppkonkurranse. Mandag må de avgi negative koronaprøver.

Tiden er svært knapp for den smittede hoppduoen. Det er allerede klart at de ikke kan bli med Olympiatoppens andre charterfly fra Gardermoen til Beijing mandag.

Men håpet om å rekke OL-starten er ikke ute.

– Første dag jeg er nødt til å teste negativt om jeg skal rekke kvalifiseringen, er mandag. Jeg håper fortsatt på det, men går det ikke, så går det ikke, sier Tande til VG.

Første OL-øvelse for hoppherrene skjer i normalbakken 6. februar. Dagen før er det kvalifisering.

Tande og Forfang fikk påvist koronasmitte etter en verdenscuphelg i Zakopane for to uker siden. Siden har de kjempet en kamp mot klokka. De siste dagene har begge hatt CT-verdier som nærmer seg det OL-arrangør Kina krever for å få innreise.

– Jeg er fortsatt optimistisk. Jeg hadde en fin test i dag som ga litt håp, sier Tande.

Kongsberg-hopperen viser til at lørdagens prøve hadde en CT-verdi på 34,3. Det er tydelig framgang fra tidligere tester. For å få en koronatest godkjent som negativ i Kina, må verdien være over 35.

CT-verdi er et mål på hvor mange sykluser man kjører i testen før man får et positivt resultat. Enkelt forklart vil det si at mye virus i prøven gir lave verditall.

Landslagstrener Alexander Stöckl sier til VG at det ikke er gitt at det kommer inn reserver for Tande og Forfang hvis de mister åpningsrennet.

