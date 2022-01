annonse

Kan den liberale demokrat-vennlige mediekanalen fortsette som før etter de dramatiske tallene?

Daily Mail rapporterer at CNN så en kollaps i totale seertall den første uken av 2022 – med en nedgang på nesten 90 prosent sammenlignet med samme uke i 2021. Nettverket hadde i gjennomsnitt bare 548.000 seere – et stupbratt fall fra nesten 2,7 millioner seere i samme uke forhenværende år.

CNN mistet ikke bare 90 prosent av det totale publikummet, men den liberale nyhetskanalen mistet også 86 prosent av seerne i den ettertraktede aldersgruppen 25-54 år, som er aldersgruppen som setter annonsesatsene. I dette segmentet stupte seertallene fra 822.000 til 113.000 seere.

Skandaler

Mediakanalen, som ble slukt av AT&T i fusjonen med WarnerMedia i fjor, har den siste tiden vært plaget av flere høyprofilerte skandaler, spesielt sparkingen av stjernen Chris Cuomo. Det høyprofilerte ankeret for nyhetsprogrammet «Cuomo Prime Time» måtte forlate nyhetskanalen etter å ha hjulpet sin overgrepsanklagde bror Andrew med å bekjempe sextrakasseringsanklager, noe som førte til at han trakk seg som New Yorks guvernør.

I tillegg har Don Lemon, verten for programmet «Don Lemon Tonight» som etterfulgte Cuomos program før han ble sparket, blitt gransket for en påstått etikkskandale. Han ble kritisert for å ha dekket Jussie Smolletts rettssak etter at Boardwalk Empire-skuespilleren hadde vitnet i retten om at CNN-programlederen hadde informert ham i en tekstmelding om at Chicago-politiet ikke trodde han var offer for et rasistisk homofobisk angrep.

Ankeret blir også saksøkt av en bartender fra Hamptons som hevder at homofile Lemon gned på sine egne kjønnsorganer og dyttet fingrene i ansiktet hans i 2018.

I tillegg ble CNNs seniorprodusent John Griffin arrestert av FBI 11. desember i fjor på siktelser om sexforbrytelser mot barn.

CNNs utskjelte sjef Jeff Zucker ble kritisert forrige måned på grunn av nettverkets lave seertall og rapporterte skandaler over handlingene til flere fremtredende skikkelser, inkludert Chris Cuomo og Don Lemon.

Profilerte mediekritikere har langet ut mot Zucker og anklaget ham for å «beskytte perverse og pedofile».

