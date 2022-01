annonse

Mens Kasakhstan fortsatt teller sine døde, lover myndighetene å omskrive den sosiale kontrakten. Løftene får blandete reaksjoner.

Inne i en motebutikk i Almaty sitter eieren Shynar Yessengaziyeva og ser på knuste vinduer og tomme hyller. Under de nylige opptøyene i landet, har plyndrere stjålet alle de stilige klærne som var til salgs.

– Dette er vanskelige tider. Først en pandemi med karantener, nå dette, sa Yessengaziyeva til Eurasianet.

Hun opplyser å kun ha sett «slike grusomheter» på internett tidligere og kunne aldri ha forestilt seg væpnede mobber ville raserte i hjembyen hennes, slik de gjorde denne måneden. Yessengaziyeva gir regjeringen skylden, som mistet kontrollen over storbyen Almaty etter protester over levekår og politisk marginalisering 5. januar.

– Protestene ble forårsaket av myndighetene som drev folk til fortvilelse, men hvorfor skal vi betale for regjeringens feilsteg?, spurte hun retorisk.

Siden han tok tilbake kontrollen over Almaty og andre steder i Kasakhstan denne uken med russisk militærstøtte, har president Kassym-Jomart Tokayev ikke bare lovet kompensasjon for ødeleggelsene, men også en slutt på det korrupte systemet som har ført til stadig større økonomiske ulikheter over flere tiår.

Selv prominente regjeringskritikere liker det de hører, men få forventer at den systematiske nullstillingen som landet trenger for å endre retning kommer til å finne sted.

Historisk krise

President Tokayev har kalt urolighetene for den verste krisen i Kasakhstans 30 års historie som uavhengig land, og har sagt at krisen kan koste 3 milliarder dollar. En mektig kasakhisk forretningslobby har identifisert mer enn 1700 berørte virksomheter i 10 regioner, som den anslår har blitt påført skader for minst 220 millioner dollar. Flertallet (1.591) var i Almaty, men byene Shymkent og Taldykorgan ble også berørt av plyndringen.

Ikke alle disse virksomhetene vil overleve. Representanter for restauranter og kaféer i Almaty sa på en pressekonferanse 10. januar at det ville ta fem år å gjenoppbygge de ødelagte fasilitetene; en tredjedel av de berørte tvilte på at de i det hele tatt kunne gjenoppta arbeidet sitt.

Tokayev har heller ennå ikke snakket om den indirekte økonomiske skaden som ble forårsaket da regjeringen hans stengte ned internett i nesten en uke. Det London-baserte overvåkingsbyrået Top10VPN.com anslår at den kasakhiske økonomien har tapt over 400 millioner dollar som følge av internett-blackouten.

Andrey Kutuzov, som handler på det amerikanske aksjemarkedet ved hjelp av en mobilapplikasjon, opplyser å ha tapt store summer da mistet tilgangen til porteføljen sin under denne perioden:

– På grunn av mangelen på internett, hadde jeg ikke mulighet til å selge aksjer i teknologisektoren i tide, og de har falt i pris i disse dager, noe som har gitt meg et tap, sa Kutuzov til Eurasianet, og spurte retorisk:

– Hvem skal jeg sende regningen til?

Ekspropriering

Da han talte til underhuset i de kasakhiske parlamentet, Mazhilis, den 11. januar, instruerte president Tokayev sin regjering om å opprette et fond for å hjelpe de som har blitt berørt av urolighetene og utvide det sosiale sikkerhetsnettet i Kasakhstan. Han sa at denne potten med penger burde finansieres av velstående forretningsfolk og pekte på kretsen av ekstravagante rike gründere rundt den tidligere presidenten og hans egen mentor, Nursultan Nazarbayev:

– Takket være den første presidenten, Nazarbayev, har det dukket opp en gruppe svært lønnsomme selskaper og en gruppe mennesker som er styrtrike selv etter internasjonale standarder i landet, sa Tokayev og la til:

– Tiden er inne for å hylle folket i Kasakhstan og hjelpe dem på en systematisk og regelmessig basis.

Tiden kan være knapp ettersom kapitalflukten allerede har begynt, ifølge Tokayev. I denne sammenhengen, ratifiserte kasakhiske lovgivere raskt en avtale med USA om skattedisiplin, som vil tillate Kasakhstan å få innsyn sine borgeres bankkontoer i amerikanske banker.

Medlemmer av Nazarbayev-klanen, som har ligget lavt siden urolighetene brøt ut på begynnelsen av året, er svært velstående. Dattera, Dariga Nazarbayeva, som eier dusinvis av London-eiendommer i millioner-dollars-klassen, dukket ikke opp på jobben hennes som parlamentarisk leder i Nur-Sultan denne uken, som ifølge talsmannen hennes var fordi hun hadde fått covid-19. Den tidligere presidentens bror, som lever et overdådig luksusliv med eiendommer over hele verden, skal ha krysset inn i Kirgisistan forrige uke på vei til Dubai. Forbes anslår at en annen datter og mannen hennes er verdt 2,8 milliarder dollar hver.

– Tokayev har opprettet et fond basert på bokstavelig ekspropriering, sa den opposisjonelle politiske analytikeren og økonomen Petr Svoik til Eurasianet.

Denne endringen i retorikken fra regjeringen har ført til optimisme fra flere hold. Selv Sergei Duvanov – en opposisjonsjournalist, aktivist og hardbarket regimeskeptiker – anser Tokayevs tale som en oppriktig erkjennelse av alvorlige feil og utelatelser gjennom årene.

– Tokayev snakket åpent om alle syndene i Kasakhstans maktsystem, som både opposisjonen og sivilsamfunnet lenge har kritisert. Myndighetene er redde for de siste hendelsene og tar lærdom, sa han til Eurasianet.

Problemer tårner seg opp

Men det er også andre hverdagslige bekymringer å takle etter forrige ukes voldhendelser. Statens finanstilsynsorgan har forbudt banker å kreve bøter på forfalte lån inntil unntakstilstanden opphører 19. januar. Landbruksdepartementet har forbudt eksport av råvarer som poteter og gulrøtter, samt husdyr, i inntil seks måneder for å forhindre prisøkninger. Den har også subsidiert kornpriser.

I påvente av et fall i landets myntenhet, tengen, begynte nasjonalbanken å selge utenlandsk valuta da handelen på den lokale børsen ble gjenopptatt 12. januar, og lovet å fortsette «til situasjonen er fullstendig stabilisert og tilliten til tengen er gjenopprettet.»

Til tross for denne innsatsen og Tokayevs betryggende kommentarer, ulmer det en stor usikkerhet over hele det kasakhiske samfunnet.

Svoik mener at alt som blir ekspropriert fra oligarker kun vil gi en midlertidig kontantstrøm til staten. For å forbedre livet til kasakhere på lang sikt, sa han, må Kasakhstan endre hele sin økonomiske modell fra én basert på ressursutvinning til én basert på innenlandsk produksjon.

Han bemerket også at Kasakhstan, til tross for sine store naturressurser, har en negativ betalingsbalanse og bør reforhandle vilkårene for utenlandske investeringer.

– Men regjeringen vil la alt være som det er. Det nye ministerkabinettet består hovedsakelig av gamle embetsmenn som ikke er i stand til progressive idéer, sa Svoik.

