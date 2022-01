annonse

På tross av store naboprotester ble parkeringen fjernet og Gyldenløves gate fikk sykkelvei.

For noen dager siden sprakk det en hovedledning på Majorstua, vannmasser strømmet nedover og Kirkeveien ble til skøyteis. Under opprydningen oppdaget de at avløpskummer var asfaltert over og tettet igjen i den nye sykkelveien i Gyldenløves gate.

Bymiljøetaten legger skylden på entreprenøren.

– Det er to kummer i Gyldenløves gate som ved en feil ble asfaltert igjen i forbindelse med opparbeidelsen av sykkelfeltene. Dette er tatt opp med entreprenøren, sier presseansvarlig Monica T. Olsen i bymiljøetaten til Vårt Oslo.

Hun er ikke kjent med om dette har skjedd i andre sykkelveiprosjekter, men sier at enkelte feil kan forekomme og det er noe de aldri kan garantere seg helt mot.

Det er ikke den eneste feilen som har blitt begått i Gyldenløves gate. I fjor vår ble det fjernet verneverdig gatestein. Gyldenløves gate står på Byantikvarens gule liste over verneverdige kulturminner og kulturmiljøer. Gaten ble anlagt i 1879, og er oppkalt etter Statholder Ulrik Fredrik Gyldenløve (1638–1704). Den går fra Frognerparken nesten helt ned til Slottet. Det er en bred gate med høye skyggefulle trær, og den har også en ridesti i midten med trær på begge sider.

Frogner i opprør

Daværende byråd Lan Marie Berg fjernet parkeringen i Gyldenløves Gate for å bygge sykkelvei. Det er bare boliger der, og de mistet muligheten til å parkere. Det ble konflikt. Det var sterke protester og anleggsarbeiderne fikk politibeskyttelse. Det opplevde naboene som en maktdemonstrasjon. Frogneropprøret utpekte Lan Marie Berg som ansvarlig. De mente at hennes plan om å gjøre Oslo til en sykkelby var årsaken til at de ikke lenger kan parkere. Naboer rev av anleggsplanker og skrev «Lan må gå» i ridestien.

