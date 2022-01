annonse

annonse

En mor ble så skremt av sønnens positive corona-test at hun puttet ham i bagasjerommet på bilen og kjørte til testsenteret.

Det hele fant sted i Texas, USA, melder BBC.

Den 41 år gamle moren ble stanset av politiet etter at vitner hadde hørt lyder fra bilens bagasjerom.

annonse

Da en politipatrulje kom på stedet, ble kvinnen bedt om å åpne bagasjerommet. Der fant de hennes 13 år gamle sønn.

Les også: Pfizer tester tredje covid-dose på barn under 5 år: To vaksinedoser var ikke nok

Moren skal ha forklart politiet at sønnen testet positivt på corona hjemme og at hun la ham i bagasjerommet for å ikke selv bli smittet på vei til teststasjonen for å få smitten registrert. Ifølge BBC jobber moren som lærer. Hun er nå tiltalt for å ha satt et barn i fare.

annonse

Politiet i Texas sier til den lokale TV-stasjonen KHOU 11 at gutten kunne blitt alvorlig skadet dersom bilen hadde havnet i en kollisjon.

– Jeg har aldri hørt om noen som har blitt lagt i et bagasjerom fordi de har testet positivt for noe som helst, het det i en uttalelse fra politiet.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474