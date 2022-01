annonse

Dagbladet ble tvunget til å stenge enda et kommentarfelt etter å ha skrevet om en avdød person.

Forrige uke gikk Dagbladet ut med en beklagelse etter at en avdød coronavaksine-motstander ble hetset på det groveste i avisens kommentarfelt på Facebook, åtte måneder i forveien.

«Kommentarartikkelen om Hans Gaarder og miljøet på Gran ble samtidig publisert på to av Dagbladets kontoer på Facebook. Under kommentarfeltet på artikkelen som ble lagt ut på Facebook, ble det publisert grove og krenkende kommentarer om Hans Gaarder fra enkeltpersoner. Disse meldingene ble etter hvert slettet av Dagbladets moderatorer. Etter tre døgn ble hele artikkelen fjernet fra begge Dagbladets Facebook-kontoer», skrev Dagbladet.

«Vaksinemotstander»

Men disse erfaringene med egne lesere har ikke hindret Dagbladet fra å eksponere flere såkalte vaksinemotstandere som har dødd den siste tiden.

Kun en uke etter beklagelsen har de funnet et nytt dødsfall av en vaksinemotstander som de har laget sak på. «Kalte vaksinerte «idioter» – nå er hun død», heter det i tittelen til Dagbladets nye sak, som også har blitt lagt ut på Facebook.

– Jeg er utslitt og svak og har ingen styrke, sa vaksinemotstanderen. Bare dager seinere var hun død, skriver Dagbladet.

Takker leserne

Nesten 900 kommentarer har blitt skrevet. Mange skriver at de er lei av Dagbladets skremselspropaganda. Andre har reagert med latterfjes og skriver at den såkalte vaksinemotstanderen fikk som fortjent.

Noen ønsker imidlertid at media skal bli mer seriøse i corona-dekningen.

– Kanskje på tide at Dagbladet begynner å se på bivirkningene av disse vaksinene? Har selv fått to doser. Blir for ensidig det media nå holder på med, skriver en kvinne.

Etter all hetsen har Dagbladet nå stengt for kommentarer. De «takker for engasjementet».

«Tusen takk til alle som har vist engasjement i kommentarfeltet vårt. På grunn av for mye personhets er vi nødt til å stenge dette kommentarfeltet. Sjekk gjerne de nye sakene som blir lagt ut på Facebook-siden vår. Hilsen oss i Dagbladet», skriver avisen.

