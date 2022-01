annonse

Inkassoselskapet Intrum trekker seg som sponsor for TV 2s sjakksendinger. Dette etter at det ble kjent at Nokas-dømte David Toska skal brukes som sjakkekspert i programmet.

David Toska ble dømt som en av hovedmennene bak det såkalte Nokas-ranet i 2004. I alt fikk de med seg 57,4 millioner kroner, og drepte samtidig en politimann. Toska slapp ut fra fengselet for tre og et halvt år siden. Søndag dukket han opp som sjakkekspert på TV 2.

Det var TV 2 som selv kunngjorde dette på sine nettsider.

Sendingene starter med at Intrums logo vises på skjermen.

– Vi har nå gitt beskjed til TV2 om at vi ikke ønsker å sponse sjakkprogrammet fremover, skriver Bunny Nooryani, direktør for marked og kommunikasjon, i en sms til VG.

– Bruken av tidligere straffedømte David Toska fører til at tv-programmet vil assosieres med en alvorlig kriminell handling som fortsatt vekker vonde minner hos mange. Vi forstår at det er ulike synspunkter på å gi Toska en slik TV-rolle, men assosiasjonene det bringer med seg gjør at vi ikke ønsker å sette Intrums navn på sjakkprogrammene, skriver Nooryani videre.

I løpet av søndag har det kokt i norsk aviser og på sosiale medier etter at Toskas ekspertstatus på TV 2 ble kjent.

TV 2 skal ha blitt varslet søndag om Intrums avgjørelse.

Resett har henvendt seg til TV 2 for en kommentar om saken, men så langt uten å få svar.

