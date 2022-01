annonse

Å være dømt for alvorlig kriminalitet synes ikke å være et karrierehinder i Norge, i alle fall ikke i mediene og musikkbransjen.



For et år siden skrev Resett at rapperen Kamelen var straffedømt flere ganger fra 2012 til 2020 – og ble «belønnet» med platekontrakt fra Sony Music Norway.

David Toska ble dømt som en av hovedmennene bak det såkalte Nokas-ranet i 2004. I alt fikk de med seg 57,4 millioner kroner, og drepte samtidig en politimann.

Toska slapp ut fra fengselet for tre og et halvt år siden. Fortsatt er over femti millioner av ransutbyttet ikke kommet til rette.

I dag lever 46-åringen med samboer og barn i Bergen. Toska har vært i full jobb nærmest fra løslatelsen frem til nå.

Nå skal den tidligere raneren gjeste TV 2 som sjakk-ekspert. Det er TV 2 som selv kunngjør dette på sine nettsider.

Der legger TV 2 ikke skjul på Toskas bakgrunn, men beskriver inngående hva han er dømt for, og viser herunder frem hans fangebilde.

– Jeg er glad for at det er sjakk. Og at det er noe nytt. Noe som ikke har å gjøre med det jeg var kjent for fra før, uttaler Toska.

– Jeg har snakket med familien. Ingen hadde noen innsigelser på om dere bruker Toska. Alt som kan bidra til at han eller de andre domfelte kan bidra til samfunnet, er positivt, sier den avdøde politimannens sønn til TV 2.

Like heldig er ikke Peder Jensen, også kjent som Fjordman.

På Facebook 3. januar hevder Jensen at han i praksis har fått yrkesforbud i Norge. Dette gjelder selv i manuelle yrker som ikke krever all verdens kompetanse, for eksempel produksjon av pizza.

Kort tid etter terrorangrepet i Regjeringskvartalet og på Utøya i 2011 fikk Jensen den tvilsomme æren av å ha vært Anders Behring Breiviks inspirator. Jensen har flere ganger avvist en slik kobling.

I et innlegg hos Document.no utdyper Jensen påstanden.

– I 2020 ble arbeidsmarkedet mer komplisert på grunn av koronaviruset, men jeg fikk heller ikke jobb i årene før da arbeidsmarkedet var bra. Jeg måtte etter hvert innse at jeg i realiteten er idømt et ulovlig yrkesforbud i Norge av norske medier etter juli 2011.

– Dette fordi noen av mine tekster er blitt sitert uten mitt kjennskap eller samtykke av en mentalt forstyrret mann jeg aldri har møtt, skriver Jensen.

Jensen omtaler seg som ustraffet, og skriver at han har universitetsutdannelse.

Likevel ble Jensen både forbigått hos Stabburet, som lager frossenpizzaen Grandiosa, og møbelprodusenten Ekornes, blant annet kjent for sin Stressless-stol. Isteden gav Ekornes fast jobb til 87 utlendinger.

– I dette tilfellet er jeg helt åpenbart mer kvalifisert enn en rekke personer som Ekornes beviselig har ansatt. Språkkunnskapene aleine burde ha satt meg foran dem i køen. Norsk er tross alt mitt morsmål, og jeg er fullt komfortabel med både bokmål og nynorsk, skriver Jensen i leserinnlegget.

Siden 2011 har Jensen knapt hatt fast arbeid, og har blant annet livnært seg som forfatter, herunder av boken «Vitne til vanvidd».

Document.no intervjuet Jensen i fjor, og mente at mainstream media, herunder formentlig TV 2, har skylden for at Jensen sjelden innkalles til intervju og alltid får avslag.

– Mediene pisket opp en stemning mot Peder Jensen i tiden etter 22. juli, og han ble utpekt som Breiviks favorittforfatter og inspirator. Det inntrykket har vært vanskelig, for ikke å si umulig, å vaske vekk, skrev Document.no.

