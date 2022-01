annonse

De skyhøye kraftpriser gjør det vanskelig å drive med produksjon av kyllinger. Det er mer lønnsomt å slutte.

– Det er vemodig. Neste fredag kan bli siste gang jeg får inn kylling her, forteller en kyllingbonde til NRK. Han har bestemt seg, det går ikke an å drive med dagens strømpris:

– Jeg kan ikke skru av strømmen når det er dyrt, det må stå på. Og så har gassprisen doblet seg, og nå har vi også fått beskjed om at kraftforprisene stiger, for kraftfor er laget av blant annet gass. Så nå løper utgiftene løpsk, sier han.

Bonden han nettopp levert 20.300 kyllinger til Den Stolte Hane. Men det dekker ikke utgiftene.

– Jeg synes det arbeidet som jeg gjør er verdt å betales for, for at vi skal ha en trygg og god norsk mat. Han forteller at det er et opprør blant femten kyllingbønder på Jæren. De vurderer også å legge ned.

– Dette er seigpining dette her, sier en annen kyllingbonde til NRK.

Kyllingbøndene på Jæren får støtte fra nestleder i Norsk Fjørfelag, Tone Steinsland.

– Det er en fortvilet situasjon våre medlemmer står i, og vi har full forståelse for at de sier ifra. Vi har også sagt ifra, både til staten og i media, om at bonden kan ikke stå med disse kostnadene alene, sier Steinsland, og legger til:

– Det er flere ting som kan skje, enten kan staten komme på banen og gjøre noe med de hinsides energiprisene, ellers kan vi gå ut i markedet og få litt høyere pris for kyllingen.

