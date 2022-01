annonse

EUs politikk var å redusere importen av energi og innføre Det grønne skifte. Men det endte i energimangel og høye priser. Det rammer også Norge, selv om vi er selvforsynt.

– Priskrisen i det europeiske kraftmarkedet har ikke sin årsak i ressursknapphet, skriver Øystein Noreng i TU, og fortsetter:

– Det opplyses lite om hvilke tiltak regjeringen vurderer for å verne norske kraftkunder mot videre kraftprisøkninger fremdrevet fra utlandet.

Øystein Noreng er professor emeritus i petroleumsøkonomi ved Handelshøyskolen BI. Han skriver at priskrisen i det europeiske kraftmarkedet ikke har sin årsak i ressursknapphet, men i politiske feilgrep, først og fremst i EU-kommisjonen og i regjeringene i Storbritannia og i Tyskland:

– De to nevnte land har verdens mest kostbare strøm og upålitelige forsyninger. Begge land befinner seg i en frivillig, selvpålagt energipris­krise forårsaket av lite gjennomtenkte politiske beslutninger tatt av politikere som målt på resultatene har vist seg inkompetente i energipolitikk.

Han sier at Norge rammes av høye strømpriser selv om landet har et overskudd av elektrisitet, fordi nye strømkabler formidler prissignaler fra Storbritannia og Tyskland til Norge. Noreng mener at det politiske ansvaret for ACER ligger på regjeringen Solberg. De hadde ikke oversikt over konsekvensene av et forpliktende energipolitisk samarbeid.

– Fasit hittil er at EU har verdens mest kostbare energi sammen med lav forsyningssikkerhet; utslippene av CO2 har riktignok gått ned, men på bekostning av produksjon, sysselsetting og inntekt. EU har siden finanskrisen hatt lavere økonomisk vekst i sysselsetting og inntekt enn noen annen verdensdel (unntatt Antarktis), skriver han, og belyser konsekvensen:

– EU har hatt som mål å være verdens miljøpolitiske fyrtårn, men risikerer å bli verdensøkonomiens baklykt.

