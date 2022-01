annonse

Staten tar en enda større del av våre strømregninger. Nå dekkes 80 prosent av strømprisen som overstiger 70 øre per kilowattime.

Det er nødvendig av regjeringen å gi en håndsrekning til husstander og andre som sliter med høye strømregninger i vinter, skriver Dagsavisen i en leder. Avisen mener at regjeringen synes å ha funnet en godt tilpasset løsning.

Frank Sve sitter i Energi- og miljøkomiteen i Stortinget for Fremskrittspartiet

Han sier til Resett: «Dagsavisen har tydeligvis ikke satt seg inn i realitetene for folk flest og næringslivet angående de skyhøye strømprisene!»

«Det synes å være en godt tilpasset løsning», skriver Dagsavisen, deler Frp det synet?, spør Resett:

– Kompensasjonsordningen til regjeringen dekker en alt for liten del av de ekstreme strømkostnadene for folk flest med ca 8 milliarder kroner, samtidig som staten tar inn ca 40 milliarder ekstra til statskassen på grunn av de høye strømprisene, svarer Sve.

– Fortsatt vil folk flest betale skyhøye strømpriser mange, mange ganger høyere enn normalpris med regjeringens tafatte forslag.

«Staten tar en enda større del av våre strømregninger», er det en presis beskrivelse av Dagsavisen, egentlig?

– Er med andre ord ikke en krone som belastes reelt Oljefondet, også i en tid med rekordhøye olje- og gasspriser som gir milliardbeløp per dag til statskassen utover budsjett og som ekstrainntekt, svarer Sve, og peker på næringslivet:

– Regjeringen har også i sitt forslag helt glemt næringslivet som ikke får kompensert en krone.

– Husholdninger står for ca 35% av strømforbruket, og utenom tjenestenæringer står industrien og resten av næringslivet for ca 50% av strømforbruket her i landet som altså regjeringen ikke kompenserer med en krone til. Situasjonen er dramatisk og det er stor fare for betydelig tap av arbeidsplasser.

Hva vil Frp gjøre for å redusere strømregningen?

– FrP har fremmet makspris på 50 øre KWh som skal gjelde til alle. Denne ordningen er lik regjeringen sitt opplegg med kompensasjon til forbrukerne mens strømprodusentene får sin betaling etter markedspris, men altså på et betydelig lavere innslagspunkt, sier Sve, og legger til:

– Vårt forslag dekker med andre ord 100% over 50 øre KWh, uten noe «tak».

«Med andre ord», avslutter Frank Sve: «ønsker FrP at staten skal bruke de ekstremt høye ekstrainntektene som de lopper lommeboken til folk flest og næringslivet, på å gi tilbake til folk flest og næringslivet».

