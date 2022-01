annonse

annonse

«Hvite» menn anerkjenner ikke selv at vi lever i et samfunn der de er mest privilegerte, mener Maria Steen Sydow.

– Jeg hater ikke menn, men jeg hater patriarkat, strukturell rasisme og heteronormativitet – systemer som gir hvite, heterofile cis-menn et forsprang, skriver Sydow i Avisa Oslo.

Hun reagerer på noe som ble sagt i et NRK-program om kjønn og diskriminering.

annonse

– Argumentet til guttene i NRK-serien er at kvinnehat oppstår som en motreaksjon til det voksende mannehatet. Guttene forveksler kritikken fra kvinner og andre minoriteter, rettet mot patriarkalske holdninger og atferdsmønstre, som mannehat. Kritikken bunner ikke i hat mot menn som sådan, men mot et undertrykkende patriarkalsk system.

Les også: Biologisk kjønn er et faktum – og fakta bryr seg ikke om dine følelser

Sydow påpeker at «homse» blir brukt som skjellsord, og at transkvinner blir kastet ut av dametoaletter. Hun hevder også at «skeive» barn blir infiltrert med heteronormativitet gjennom kunst, kultur og pensum.

annonse

– Eller sikter du til respekten og verdien du opplever når du vokser opp som ikke-binær i en kjønnsnormativ verden, der alt fra leker, klær og regler er delt inn etter to-kjønnsmodellen? Når kjønnet ditt ikke anerkjennes juridisk, og du må stirre på en «M» eller «K» hver gang du åpner passet ditt?

Les også: Venstreradikalt fjas truer opplysning og fremgang i Vesten

Sydow mener at formålet med den fremvoksende politiske korrektheten er å kjempe for at alle sosiale grupper skal stå likt på startstreken.

– OK. Fortiden sugde, men hva med nåtiden?

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474