– De høye strømprisene treffer over alt. Vi må få prisene ned, sier FrPs Marius Nilsen til Resett.

Canal Boats Telemark i Porsgrunn leier ut elektriske bobåter i Telemarkskanalen. For å få avkastning hele året forsøkte de seg på hotelldrift med elbåtene utenfor sesongen. Men med rekordhøye strømpris forsvant lønnsomheten.

– Vi må ta en vurdering mot neste vintersesong, sier Canal Boats Telemark til Porsgrunn Dagblad.

Etter ha seilt med kanalbåt i Europa ned til Middelhavet, ville gründeren etablere det samme i Telemarkskanalen. I 2021 kjøpte Canal Boats inn seks elbåter på mellom tretti og førti fot.

Canal Boat sier at de nå kanskje i stedet må konservere båtene, og eventuelt bruke en av dem i drift. Selskapet har valgt helelektriske båter, og kan derfor ikke bruke dieselvarmere.

– Canal Boats Telemark benytter kun elektriske båter fordi det skjer et skifte i båtbransjen. De siste årene øker etterspørselen etter elektriske og hybridbåter, men dessverre er det mangel på ladestasjoner. Derfor tar bedriften selv grep og samarbeider med flere aktører for å lage en ladeinfrastruktur. Målet er at Telemarkskanalen og Telemarkskysten skal bli verdens første sted med et nettverk av ladepunkter for el-båter, uttaler selskapet i et annonsebilag i Finansavisen.

Fra basen i Porsgrunn får man mulighet til å leie båt og reise sørover langs kysten, eller innover i landet langs Telemarkskanalen.

– Vi tilbyr en reiseopplevelse som strekker seg fra Dalen til Portør, fra vestlandsnatur til skjærgård, en helt unik reise i norsk natur, sier daglig leder.

Marius A. Nilsen sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget for Fremskrittspartiet. Han mener at de høye strømprisene er skadelige for næringslivet.

– De høye strømprisene treffer over alt. Et samfunn som Norge, hvor rimelig og stabil, fornybar kraft er en grunnforutsetning, og brukes til utallige formål, så er skyhøye strømpriser meget negativt, sier han til Resett.

– Vi må få prisene ned. Det samme gjelder drivstoff også, prisene er altfor høye der, spesielt etter ar Støre regjeringen økte drivstoffavgiftene.

