Erlend Wiborg refser Rødt, som han mener driver med ren løgn og villedning på diverse grupper på Facebook rundt stortingsvoteringen om makspris på strøm.

11. januar fremmet FrP et forslag i Stortinget om å innføre makspris på strøm på 50 øre per kilowattime.

– 21. januar behandlet og voterte Stortinget over saken og da tok FrP opp igjen forslaget vi fremmet 11. januar. Ordlyden er identisk som du ser(se vedlegg). Ikke et komma er endret siden vi fremmet forslaget, men Rødt gjør det de kan for å skape inntrykk av det. Da mener jeg Rødt direkte lyver og feilinformerer folk flest, sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg (FrP) til Resett.

– Rødt prøver så å så usikkerhet om FrP er for makspris. Men hvis en ser i forslaget vårt så står det krystallklart i ord nr 6, «makspris».

Wiborg peker på at Rødt kritiserer FrP for at FrP ikke stemte for Rødts forslag, som de prøver å fremstille som «bedre» enn FrPs forslag, fordi de ønsket en makspris 15 øre lavere enn FrPs alternativ.

Det er likevel stor forskjell på Rødt og FrPs politikk på dette området. FrP ønsker også å fjerne elavgift og moms.

Rødt ønsker også å innføre en såkalt luksusavgift for de som bruker mer strøm enn det Rødt mener man skal bruke. Rødt mener at denne grensen går ved 2000 kwt, ifølge partiets energipolitiske talskvinne Sofie Marhaug. Mange helt vanlige husholdninger bruker langt mer enn 2000 kwt om vinteren. Det er ingen automatisk sammenheng mellom inntekt og forbruk av strøm. En rik person kan bo i en enorm villa som er veldig energieffektiv, mens en minstepensjonist kan bo i en gammel bolig med mye trekk, men som en ikke har råd til å etterisolere og så videre.

– Hvis en tar med alt, at FrP legger opp til maks 50 øre, ingen avgifter og at dette skal gjelde absolutt alle, også næringslivet og dermed trygger norske arbeidsplasser, er jeg ikke i tvil om at FrPs forslag er det beste. Men det jeg altså reagerte sterkest på er Rødts forsøk på å spre direkte feilaktig informasjon, sier han.

– Jeg synes uansett det er trist at Rødt ikke bruker tid og energi på å få snudd de som stopper en løsning her, AP, SP, SV, H og V. MDG har jeg gitt opp, men de andre partiene må snart begynne å lytte til folk flest og hjelpe den norske befolkningen som sliter med strømregningene.

Erlend Wiborg beklager seg over at Rødt bruker sin tid på å angripe FrP i stedet for de partiene som stemmer imot «alt». Det norske folk ønsker ikke skittkasting, de ønsker faktiske resultater, understreker FrP-politikeren.

Resett har kontaktet stortingsrepresentant Kristjánsson for en kommentar. Han viser til et innlegg han har skrevet på Facebook.

