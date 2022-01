annonse

annonse

Koronademonstrasjonen «World Wide Rally for Freedom» ble markert over hele verden i helgen.

Det var også markering i flere norske byer. I Oslo hadde mange møtt opp foran Stortinget lørdag. Der ble det holdt apeller og folk sang nasjonalsangen.

Den svenske frilansjournalisten «Peter Sweden» var tilstede og la ut både bilder og video på twitter.

annonse

Han skriver at han så flere mediefolk tilstede, men at demonstrasjonen ikke fikk mediedekning i hovedstrømsmedia. Demonstrantene bar fakler og gikk i tog gjennom hovedstaden.

MASSIVE freedom protest in Norway today.

Thousands took to the streets to protest in Oslo. The march was so long I couldn't get it all on video.

"Yes to freedom, no to covid passports"

I'm reporting on the scene. pic.twitter.com/Tn56N6cVHD

— PeterSweden (@PeterSweden7) January 22, 2022