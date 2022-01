annonse

FNs generalsekretær António Guterres støtter Norges Taliban-initiativ, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Støre møtte generalsekretæren i New York mandag. Onsdag skal statsministeren lede et møte om Afghanistan i FNs sikkerhetsråd. Norge har også en rolle i utarbeidingen av et nytt mandat for FNs arbeid i Afghanistan.

– Guterres har sendt sine folk i møter med Taliban fra dag én. Det er ikke fordi han er glad i Taliban, sier Støre.

Statsministeren opplyser at FN-sjefen støtter en dialog for å diskutere kvinners rett til utdanning og hva man skal gjøre for å hindre en humanitær katastrofe. Han peker på at millioner av afghanere står i fare for å sulte, og at situasjonen i landet kan føre til en global migrasjonskrise.

– Valget er ganske brutalt. Hvis man avviser å snakke med dem som sitter med makten, velger man å realiteten å sulte og fryse ut folk.

Bistand

Støre mener likevel at man må ta løfter fra Taliban med en klype salt.

– Jeg vil advare mot å ta deres ord for handling. Vi må se at jenter over 12 år også kommer tilbake på skolen, sier han.

Han påpeker imidlertid at Guterres mener at FN har hatt lettere tilgang til de mest sårbare etter at borgerkrigen sluttet, enn før.

Afghanistan var helt avhengig av bistand fra andre land før Taliban tok over makten. Om lag 80 prosent av landets statsbudsjett var støtte fra utlandet. Etter Talibans innmarsj i august, ble denne støtten kuttet.

På spørsmål om det er aktuelt å gi økonomisk støtte til afghanske myndigheter under Talibans styre, svarer Støre:

– Per i dag er det utelukket.

