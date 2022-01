annonse

annonse

Resett har allerede stilt spørsmål til UD om hvilke visum, om overhodet noen, som Taliban kom til Norge på. Nå er også FrP på banen.

Leder av justiskomiteen, Per-Willy Amundsen (FrP), mener justisministeren må klargjøre hvordan Taliban fikk tillatelse til å oppholde seg på norsk jord.



Talibans norgesbesøk denne uken har vært mye omtalt. Fra regjeringshold har utenriksministeren forsikret om at dette ikke er noen diplomatisk anerkjennelse av Taliban-regimet som Afghanistans legitime regjering. Statsministeren har videre opplyst via media at han ikke kjente navnene på de enkelte delegatene før han leste om dette i mediene.



FrP sier følgende i en uttalelse sendt presse:

annonse

– Da dette besøket ikke er en diplomatisk anerkjennelse av Taliban, legges det til grunn at de ikke oppholder seg i Norge på diplomatisk oppholdsgrunnlag. Det er følgelig ønskelig å få vite hvilket grunnlag vedtaket om opphold for Talibans representanter bygger på. Det er videre ønskelig å få vite hvordan vedtakene om opphold har blitt saksbehandlet, da norske myndigheter ikke har visst identiteten til de enkelte delegatene i Talibans delegasjon.

Amundsen har sendt følgende spørsmål til justis- og beredskapsministeren:

Hvilket oppholdsgrunnlag har Talibans utsendte delegasjon til Norge, og hvordan ble vurderingene for dette foretatt da man etter det opplyste ikke visste hvilke personer som var en del av delegasjonen?

annonse

– Her har vi velkjente terrorister, deriblant et medlem av Haqqani-nettverket som står bak drap på norske soldater. Disse har ikke bare blitt sponset med luksustur med privatfly til Norge. I tillegg har de altså helt uproblematisk fått komme inn i landet vårt. Det er det store spørsmålstegn ved, sier Amundsen i uttalelsen.

Han mener det er avslørende at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) oppga at regjeringen ikke var klar over hvem som skulle være del av delegasjonen Taliban sendte til Norge.

– Ut ifra det regjeringen har svart så langt har de ikke hatt noen oversikt over hvem som reiste med Talibans delegasjon til Norge. I så fall er det en alvorlig sikkerhetsbrist, og jeg forventer at regjeringen kommer raskt på banen for å oppklare dette, sier Amundsen og legger til:

– Det er ikke akkurat snakk om Røde Kors. Dette er en hardbarket terrororganisasjon som sist gang de hadde makt i Afghanistan kastet syre i ansiktet på jentebarn, amputerte og torturerte folk, og har flere norske liv på samvittigheten, sier han.

Ettersom Utenriksdepartementet har gjort det klart at det ikke er gjort noen diplomatisk anerkjennelse av Taliban som den legitime regjeringen av Afghanistan, vil det ikke være noe grunnlag for at delegasjonen har reist på diplomatisk oppholdsgrunnlag heller.

– Støre, Vedum og resten av regjeringens håndtering av denne saken står til stryk. De skulle aldri invitert Taliban til å komme til Norge på rød løper. De skulle aldri spandert privatfly på dem. Og de skulle aldri bidratt til propagandamaskineriet til denne grufulle terrororganisasjonen. Nå håper jeg inderlig ikke de har praktisert egne oppholdsregler for Taliban-terrorister på Norgestur, sier Amundsen.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474