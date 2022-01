annonse

Den 20 år gamle afghaneren ble i Vestre Finnmark Tingrett dømt til fengsel i fire år og seks måneder denne uken.

Det var satt tre dager til rettsforhandlingene tidligere i januar. Det fremkom at den dømte ca kl 03 på natten lørdag 8. mai, mens han var på vakt som pleier på et sykehjem i Alta, tok seg inn på rommet til den sterkt pleitrengende 90-åringen. Han ble oppdaget av en annen nattevakt som kom inn på rommet og observerte 20-åringen sittende på kne bak beboeren mens hun lå i sengen.

Den andre pleierer varslet om hendelsen. Den tiltalte sa i retten at han ikke kunne huske å voldtatt den 90 år gamle kvinnen. Det ble tatt prøver av fornærmede og funnet DNA-funn på sæd av domfelte i kvinnens skjede og skjedeåpning.

Under rettssaken vitnet også politiet og kunne opplyse at det ble funnet 172 bilder med pornografisk innhold av eldre mennesker på mobiltelefonene til domfelte.

Fra sakkyndigapporten omtalt i dommen kunne man lese at

De sakkyndige anser observanden ikke å være lidende av noen psykiatrisk lidelse, avvikende sinnstilstand eller annen tilstand som medfører svikt i virkelighetsforståelse og/eller redusert dagligdags -, sosial – og kognitiv funksjon på tiden før, under eller etter de påtalte handlingene. De sakkyndige finner ingen holdepunkter for at rusmidler eller andre substanser har vært brukt av observanden før, under eller etter de påtalte handlingene. De sakkyndige finner ingen opplysninger om at observanden har vært i behandling forut for de påtalte hendelser.

I dommen slås det fast at når det gjelder fornærmedes helsetilstand at hun trengte hjelp til alle av dagliglivets gjøremål. Hun skal ha vært våken under voldtekten, men ute av stand til å gjøre motstand.

Fra dommen: «Retten legger etter dette til grunn som bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte gjennomførte det vaginale samleiet med fornærmede som på grunn av sin helsetilstand var ute av stand til å motsette seg denne handlingen. Retten finner det videre hevet over enhver rimelig tvil at tiltalte opptrådte forsettlig – ved at han med hensikt gjennomførte samleiet og var fullt klar over at fornærmede på grunn av sin helsetilstand var ute av stand til å motsette seg handlingen.»

Forsvarer la ned påstand om at tiltalte frifinnes, subsidiært at han anses på mildeste måte.

Flyktning

Tiltalte er født i Afghanistan i 2001. Hans far og onkel var angivelig i militæret og begge ble drept i krigen. Han skal ifølge dommen ha blitt «tatt av Taliban og oppholdt seg i deres varetekt i en kort periode før amerikanske soldater hentet han ut og førte han i sikkerhet. Som 12 åring flyktet han fra Afghanistan og endte opp i Tyrkia.»

I Tyrkia bodde han angivelig på gaten. Han ble i Tyrkia i to år før han flyktet med båt til Hellas. I domspapirene står det at det «var en dramatisk flukt i en liten båt som var overlastet med mennesker og flere druknet på overfarten. Han reiste deretter gjennom hele Europa og kom til slutt til Oslo hvor han søkte om asyl. Etter et kort opphold på asylmottak i Oslo ble han sendt til Lakselv. I Lakselv begynte han på ungdomsskole for å lære seg norsk. Etter ett år i Lakselv flytte han til Harstad, før han i 2017 flyttet til Alta.»

Det kommer ikke frem hvordan flukten fra Tyrkia gjennom Europa til Norge ble finansiert. Utfra tidsforløpet tyder det på at domfelte kom i den store bølgen asylsøkere og migranter i 2015.

Det står videre i domspapirene at han i Alta begynte på videregående og utdannet seg til helsearbeider. Han begynte å arbeide på et sykehjem i 2017 og arbeidet der frem til 2020. Han reiste til Pakistan i 2020 for å gifte seg og kom tilbake til Alta i februar 2021. Han ble ansatt på et annet omsorgssenter i februar 2021 der voltekten til slutt skjedde.

Han skal ha hatt plettfri vandel og venner beskrev ham i retten, ifølge NRK, som «en snill og grei gutt».

NRK har også rapportert dommen. I NRKs saker omtales domfelte kun som en «pleier i 20-årene». De oppgir intet ellers om domfeltes bakgrunn fra Afghanistan eller omstendighetene for hans ankomst til og opphold i Norge.

