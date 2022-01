annonse

Under årets parolemøte før 8. mars i Oslo får kun personer som definerer seg som kvinner stemmerett.

Dette blir gjort etter forslag fra Kvinnegruppa Ottar og Kvinnefronten, skriver Klassekampen.

Parolene i 8. marstoget på kvinnedagen i Oslo bestemmes under dette parolemøte.

Elisabeth Gammelsæter, aktiv i Arbeiderpartiets kvinnepolitiske nettverk, sier at bakgrunnen for endringen var et ønske om et tydeligere fokus på kvinnesak.

– Kvinnesak skal stå i sentrum. Så anerkjenner vi at kjønnsproblematikk og identitet har blitt mer komplisert med årene, og at flere ikke føler seg komfortable i det kjønnet de er født i. Det er viktig å uttrykke solidaritet med de som opplever dette, sier hun.

