Oslo er blitt utviklet på bilens premisser i mange tiår. Det har ført til store problemer som vi prøver å løse, sier byråd Sirin Hellvin Stav fra MDG.

Christian Tybring-Gjedde kritiserte byrådets i Oslos prosjekt «bilfritt byliv», som har ført til stenging av sentrumsgater og fjerning av 800 parkeringsplasser. MDG jager bilen ut av Oslo og omgjøre byen til et sted for syklister. Den visjonen imponerer ikke.

– Tilgjengelighet, nærhet, parkeringsmuligheter der folk bor, er det FrP ønsker, sa han til Resett.

Men byråd for miljø og samferdsel i Oslo Sirin Stav mener at bil er skadelig.

– Politikerne, også de som representerer Frp, har altfor lenge favorisert voksne som har anledning til å kjøre bil. Men frihet til å kjøre bil kan bety ufrihet og dårlig helse for andre, sier Stav til Dagsavisen.

At Tybring-Gjedde kaller «bilfritt byliv» en egoistisk politikk tilrettelagt for de få er Stav helt uenig. Hun mener tiden lenge har vært overmoden for å gjøre noe med bilenes dominerende plass i bybildet.

– Vi har blitt så vant til ulikhet og urettferdighet i samferdselspolitikken at vi ikke ser det når biler står parkert eller kjører foran nesa vår, og vi reagerer ikke på at barn må presse seg fram mellom parkerte biler på vei til skolen, sier hun, og legger til:

– Halvparten av dem som bor i Oslo har ikke tilgang til bil. I indre by er det et stort flertall som ikke har det, for der er alternativene til bilen best.

Men hva karakteriserer de som bor i indre by. Resett har snakket med Oslo-borger og FrP-er Christian Tybring-Gjedde.

– Hvis få som bor indre by har bil, kan det være andre ting som kjennetegner de som er bosatt der, alder, ugifte, barnløse og liknende, er de egentlig representativ for Oslos øvrige befolkning?

– Den demografiske sammensetningen er helt vesentlig, svarer han, og legger til:

– Jeg vil anta at det store flertallet i som er bosatt i indre by er studenter, gjerne røde og opptatt av klimaspørsmål. Og innvandrere. Den første gruppen har flyttet inn til byen fra hus og hjem utenfor hvor familien hadde og brukte bil. Og den var nødvendig for familien. I tillegg bor det mange innvandrere som har begrenset behov for bil, sier Tybring-Gjedde.

Istedenfor «bilfritt byliv» vil Tybring-Gjedde heller ha tilgjengelighet, nærhet og parkeringsmuligheter der folk bor. Så det er mulig å parkere for besøkende. Han vil også gjøre det enklere å parkere der eldre folk beveger seg. Ved butikker, restauranter eller kulturarrangementer. Han vil også ha gratis parkering på søndager og gratis parkering i sentrum på hverdager etter klokken 17, det er for sikre mulighet for handling i sentrum. Frp-politikeren vil også ha bedre asfalteringen og styrke belysningen. Han ønsker et totalregnskap som sikrer at sentrumsnære områder totalt sett har et minimum parkeringsplasser.

