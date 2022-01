annonse

annonse

Til nå har norsk sokkel, det vil si alle oljeplattformene der, vært selvforsynt med strøm produsert med gassturbiner. Dette har fungert veldig bra, men etter at klima kom på dagsorden, så har noen kloke hoder funnet ut at det slippes ut for mye Co2-gasser med dette systemet.

Løsningen de fant var at hele norsk sokkel skal elektrifiseres.

Det vil bety at det skal sendes strøm fra land via kabler ut til oljeplattformene. Disse vil koste rundt 50 milliarder å bygge, samt løpende kostnader som drift og vedlikehold i tillegg.

annonse

Gassen som vi har brukt til å produsere strøm til plattformene, skal sendes til Tyskland. De har tenkt å bruke denne gassen til å produsere strøm ved hjelp av gassturbiner.

Deler av den strømmen som tyskerne vil produsere med vår gass, skal vi kjøpe av dem, for så å sende ut via de kostbare kablene til oljeplattformene våre.

Om vi sparer eller taper på salg av gass og kjøp av strøm som produseres, er neppe det viktige i denne sammenhengen. De kloke hodene som tenker klima, innbiller seg nemlig at vi da får løst våre egne klimamål.

annonse

Det hele er enkelt. Vi flytter med dette våre utslipp over til Tyskland. Det gjør jo at Norge når sine klimamål, og helt ærlig, at Tyskland med dette vil slite med å nå sine mål, kan vi ikke ta hensyn til.

Det hele virker så latterlig dumt at det er som tatt ut av et Donald-blad. Man kan se for seg onkel Skrue som den norske staten, som selvsagt ikke bryr seg om noe annet enn å øke sin egen pengebinge og nå sine egne mål uavhengig av hva eller hvem det måtte gå utover. Det norske folk er en miks av Donald, som må jobbe for luselønn med å pusse pengene til Skrue, og Langbein som med sin godfjott-mentalitet finner seg i hva som helst, og det med et smil og en høhøhøh-latter.

Norge har naturressurser som få andre land har. Vi er velsignet med muligheter for vannkraft mer en nok til å dekke alle behov og sågar selge kraftoverskudd til utlandet. Men i stedet skal det satses på vindkraft har de kloke hodene funnet ut.

Vindkraft kan nok være en god løsning på mange måter, men vil ha langt større og omfattende inngrep i norsk natur enn hva vannkraft har.

Men vi som er Donald og Langbein, vi får bare finne oss i at onkel Skrue gjør som han vil, og at det alltid ender opp med at Donald er den som må betale.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse