Rentemøtet i USA onsdag kveld skaper bølger på de asiatiske børsene i morgentimene. Tokyo-børsen er ned mer enn tre prosent.

Uroen er tilbake i aksjemarkedene i Asia- og Stillehavsregionen etter at USAs sentralbanksjef onsdag kveld sa at det etter alt og dømme kommer en renteheving i mars, skriver E24.

På en pressekonferansen onsdag kveld sa USAs sentralbanksjef Jerome Powell, at Federal Reserve er klar til å heve renten i mars, så lenge forholdene tillater det. Han var også klar på at sentralbanken er klar til å reagere raskt for å svare på alle mulige senarioer for økonomien fremover.

Samtidig indikerer førhandelen i USA på at de amerikanske børsene vil åpne markant ned torsdag ettermiddag. Nasdaq-futures indikerer har så langt en nedgang på 1,94 prosent.

